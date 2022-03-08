Jiji: Японская платёжная система JCB решила приостановить операции на территории РФ
Также карты, которые были выпущены в России, не будут работать за границей. Ограничения вступят в силу с 14 марта.
Международная платёжная система JCB, основанная в Японии, приняла решение приостановить свои операции в России. Об этом сообщает агентство Jiji.
"Японский гигант JCB <...> объявил 8 марта о приостановке операций в России <...>. После 14 марта карты, выпущенные в России, не будут доступны за границей, а карты, выпущенные за рубежом, больше не будут доступны в России", — говорится в сообщении.
Напомним, в связи с проведением специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z", о которой объявил президент России Владимир Путин, многие страны ввели санкции и ограничения в отношении РФ. Среди них британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS, розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M), испанская компания по дизайну и производству одежды Mango, а также американский производитель Levi Strauss & Co. Вслед за брендами одежды поставки в Россию остановили датский производитель игрушек LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA, австрийский ювелирный бренд Swarovski и американская компания по производству программного обеспечения Microsoft. О решении приостановить работу в РФ также объявил владелец брендов Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho.
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