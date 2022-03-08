Jiji: Японская платёжная система JCB решила приостановить операции на территории РФ

Международная платёжная система JCB, основанная в Японии, приняла решение приостановить свои операции в России. Об этом сообщает агентство Jiji .

"Японский гигант JCB <...> объявил 8 марта о приостановке операций в России <...>. После 14 марта карты, выпущенные в России, не будут доступны за границей, а карты, выпущенные за рубежом, больше не будут доступны в России", — говорится в сообщении.