Официальные власти КНР призывают Соединённые Штаты Америки немедленно раскрыть информацию о военных биолабораториях, размещённых на территории Украины, и вирусах, над которыми там велись исследования. Об этом на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"США как сторона, которая обладает наибольшим количеством информации о лабораториях, должна как можно скорее раскрыть соответствующие данные, в том числе о находившихся там вирусах и сути исследований над ними", — сказал он.

Лицзянь добавил, что необходимо обеспечить безопасность этих исследовательских центров для сохранения здоровья жителей Украины и соседних регионов. Он подчеркнул, что США располагают 26 биолабораториями и другими объектами в Незалежной, которые полностью контролируются американскими военными. При этом представитель КНР отметил, что военные биологические программы США на Украине могут быть лишь верхушкой айсберга.

"Под предлогом сотрудничества для сокращения биологических рисков в сфере безопасности и защиты мирового здравоохранения США контролируют 336 лабораторий в 30 странах мира. Американская сторона также осуществляла множество военных биологических исследований в лаборатории Форт-Детрик. В чём истинные намерения США? Что именно они делали?" — задался вопросом Лицзянь.

Официальный представитель МИД КНР призвал Соединённые Штаты немедленно предоставить исчерпывающую информацию о военных биологических программах как на территории США, так и за рубежом, а также принять международную верификацию.