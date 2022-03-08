Большинство россиянок признались, что ждут в качестве подарка на 8 Марта цветы

Исследовательская компания Vox Populi сформировала рейтинг самых ожидаемых подарков к 8 Марта (есть в распоряжении Лайфа). Несмотря на то что многие сегодня предпочитают дарить друг другу эмоции — экстремальный и культурный досуг, — традиционный букет цветов популярен как никогда.

"Несмотря на всё имеющееся разнообразие подарков, одними из самых частых остаются цветы, и это одна из причин, почему праздник крепко ассоциируется с наступлением весны", — отметил директор по управлению данными, социолог Дмитрий Котов.

Так, по данным Vox Populi, в Международный женский день наиболее приятный и желаемый подарок для большинства женщин — цветы (36%). А 28% опрошенных дам хотели бы видеть в качестве сюрприза денежный подарок или сертификат. Чуть меньше (21%) хотели бы получить на 8 Марта билеты на концерт, в театр или романтический ужин в ресторане и столько же представительниц прекрасного пола назвали лучшим подарком ювелирные украшения.

Большинство мужчин (48%) в первую очередь планируют подарить цветы, на втором месте — денежный подарок или сертификат (17%), а третье место занимает парфюмерия, косметика и бижутерия (12%). 7% мужчин планируют подарить дамам спиртные напитки/конфеты, билеты на концерт, в театр, романтический ужин. А вот смартфоны, бытовая техника или туристические путёвки по версии мужчин не лучший вариант для подарка. Также 23% опрошенных признались, что не планируют что-то дарить.

Парфюмерию, косметику и бижутерию будут рады получить 16% женщин, однако здесь нужно правильно угадать вкусы и предпочтения подруг и родственниц. На самых низких строчках в рейтинге желанных подарков оказались игрушки, сувениры, бытовая техника, спиртные напитки, конфеты и деликатесы.

Среди единичных вариантов ответов отмечаются такие пожелания, как "живые кустики роз, чай и кофе", "отдых за городом", "хороший набор косметики и обязательно цветы" и "поздравление в стихах". Также среди женщин, 41% ожидают получить на 8 Марта один–два подарка, ещё 23% ожидают получить от трёх до пяти подарков. А вот 22% женщин настроены пессимистично и не ожидают получить какой-либо подарок в этот праздник.