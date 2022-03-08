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Опубликовано 8 марта 2022, 08:55

Бастрыкин поручил расследовать обстрел газопровода в Горловке со стороны ВСУ

Следователям СК РФ необходимо оперативно собрать и зафиксировать необходимые доказательства для установления причастных к случившемуся, уточнили в пресс-службе ведомства.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать инцидент с обстрелом газопровода в посёлке Михайловка в районе Горловки, сообщает пресс-служба ведомства.

Следователям необходимо оперативно собрать и зафиксировать доказательства для установления причастных к случившемуся со стороны украинских силовиков.

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Бастрыкин поручил расследовать ракетный удар по Луганской нефтебазе со стороны ВСУ

А ранее Лайф сообщал, что в небе над Горловкой была ликвидирована украинская ракета "Точка-У", выпущенная по населённому пункту. В результате несколько домов в городе оказались полностью уничтожены.

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VK / Мэр Горловки Иван Приходько

Артур Лапсаков
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