Бастрыкин поручил расследовать обстрел газопровода в Горловке со стороны ВСУ

Следователям СК РФ необходимо оперативно собрать и зафиксировать необходимые доказательства для установления причастных к случившемуся, уточнили в пресс-службе ведомства.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать инцидент с обстрелом газопровода в посёлке Михайловка в районе Горловки, сообщает пресс-служба ведомства.

Следователям необходимо оперативно собрать и зафиксировать доказательства для установления причастных к случившемуся со стороны украинских силовиков.