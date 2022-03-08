Бастрыкин поручил расследовать обстрел газопровода в Горловке со стороны ВСУ
Следователям СК РФ необходимо оперативно собрать и зафиксировать необходимые доказательства для установления причастных к случившемуся, уточнили в пресс-службе ведомства.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать инцидент с обстрелом газопровода в посёлке Михайловка в районе Горловки, сообщает пресс-служба ведомства.
Следователям необходимо оперативно собрать и зафиксировать доказательства для установления причастных к случившемуся со стороны украинских силовиков.
А ранее Лайф сообщал, что в небе над Горловкой была ликвидирована украинская ракета "Точка-У", выпущенная по населённому пункту. В результате несколько домов в городе оказались полностью уничтожены.
VK / Мэр Горловки Иван Приходько