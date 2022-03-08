Власти Киева готовы обеспечить движение по гуманитарному коридору от Сум до Полтавы
Также в Правительстве Украины сообщили, что сегодня по этому направлению должны быть эвакуированы иностранные студенты, в том числе из Индии и Китая.
Украинская сторона готова обеспечить движение мирных жителей по гуманитарному коридору из Сум в Полтаву. Об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
"Украинская сторона полностью готова обеспечить движение по согласованному маршруту. Мы проинформировали о нашей готовности как [Международный комитет] Красного Креста, так и российскую сторону", — сказала она.
Верещук уточнила, что сегодня должен заработать гуманитарный коридор для города Сумы, который официально согласован с Министерством обороны России в соответствующем письме Международному комитету Красного Креста. Маршрут гуманитарного коридора для эвакуации людей выглядит так: Сумы – Голубовка – Лохвица – Лубны – Полтава. Вице-премьер Украины отметила, что никакие другие пути не согласовывались.
Также представитель официального Киева сообщила, что сегодня по этому коридору должны быть эвакуированы иностранные студенты, в том числе из Индии и Китая.
"Речь идёт про эвакуацию из города Сумы в город Полтава мирных жителей, в том числе иностранных студентов, включая граждан Республики Индия и Китайской Народной Республики", — сказала Верещук.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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