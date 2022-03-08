Власти Киева готовы обеспечить движение по гуманитарному коридору от Сум до Полтавы

Также в Правительстве Украины сообщили, что сегодня по этому направлению должны быть эвакуированы иностранные студенты, в том числе из Индии и Китая.

Украинская сторона готова обеспечить движение мирных жителей по гуманитарному коридору из Сум в Полтаву. Об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

"Украинская сторона полностью готова обеспечить движение по согласованному маршруту. Мы проинформировали о нашей готовности как [Международный комитет] Красного Креста, так и российскую сторону", — сказала она.

Верещук уточнила, что сегодня должен заработать гуманитарный коридор для города Сумы, который официально согласован с Министерством обороны России в соответствующем письме Международному комитету Красного Креста. Маршрут гуманитарного коридора для эвакуации людей выглядит так: Сумы – Голубовка – Лохвица – Лубны – Полтава. Вице-премьер Украины отметила, что никакие другие пути не согласовывались.

Также представитель официального Киева сообщила, что сегодня по этому коридору должны быть эвакуированы иностранные студенты, в том числе из Индии и Китая.