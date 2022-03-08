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8 марта, 08:46

Басурин: Националисты не дают украинцам выйти из Волновахи и Мариуполя по гумкоридорам

Они мешают покинуть тот ужас, в котором люди живут последнюю неделю, отметил замглавы управления Народной милиции ДНР. Коридоры открыты, но никто так и не вышел.

Националисты на Украине продолжают препятствовать выходу людей через гуманитарные коридоры в Волновахе и Мариуполе. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24".

"Как мы и обещали, мы открыли гуманитарные коридоры из Мариуполя и Волновахи, на данный момент никто не вышел. Националисты, которые контролируют Мариуполь в полном объёме, а Волноваху частично, мешают гражданскому населению покинуть тот ужас, в котором они живут уже последнюю неделю", — сказал он.

Минобороны: За время "Операции Z" уничтожено 2482 объекта военной инфраструктуры Украины

Минобороны: За время "Операции Z" уничтожено 2482 объекта военной инфраструктуры Украины

Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

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ТАСС / Александр Рюмин

Светлана Оперук

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