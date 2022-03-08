Басурин: Националисты не дают украинцам выйти из Волновахи и Мариуполя по гумкоридорам

Они мешают покинуть тот ужас, в котором люди живут последнюю неделю, отметил замглавы управления Народной милиции ДНР. Коридоры открыты, но никто так и не вышел.

Националисты на Украине продолжают препятствовать выходу людей через гуманитарные коридоры в Волновахе и Мариуполе. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24".

"Как мы и обещали, мы открыли гуманитарные коридоры из Мариуполя и Волновахи, на данный момент никто не вышел. Националисты, которые контролируют Мариуполь в полном объёме, а Волноваху частично, мешают гражданскому населению покинуть тот ужас, в котором они живут уже последнюю неделю", — сказал он.