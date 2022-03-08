ТАСС: Врачи в Москве борются за жизнь двухлетней девочки с Украины, пострадавшей от мины
Её доставили в отделение неотложной детской хирургии и травматологии. У ребёнка диагностировали множество тяжёлых травм, в том числе ушиб мозга и перелом свода черепа.
Двухлетнюю девочку с Украины экстренно госпитализировали в московский Научно-исследовательский институт (НИИ) с травмами, полученными в результате взрыва мины. За жизнь ребёнка борются врачи, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
"Из села Журавлёвка Харьковской области Украины в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии доставлена девочка возрастом двух лет. У неё диагностированы травмы от взрыва мины, тяжёлой степени ушиб мозга, проникающее ранение в голову, перелом свода черепа и другие тяжёлые травмы", — говорится в сообщении.
В настоящий момент медики борются за жизнь девочки. Отмечается, что травмы она получила 6 марта, в течение первых суток ребёнка доставляли в Россию. По факту произошедшего правоохранительные органы начали проверку.
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