В Посольстве РФ ответили на слова премьера Хорватии Пленковича о недружественных странах

Российское посольство в Хорватии в ответ на заявление премьер-министра республики Андрея Пленковича о безразличии к внесению в список недружественных РФ государств рассказало, что шаг Москвы основан на принципе взаимности.

В связи с внесением Хорватии в список недружественных государств ранее Пленкович написал в "Твиттере", что Загребу "на самом деле всё равно". Он также добавил, что власти страны "проводили правильную политику" и этим по праву можно гордиться.