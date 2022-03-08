В Посольстве РФ ответили на слова премьера Хорватии Пленковича о недружественных странах
Ранее политик заявил, что республике "на самом деле всё равно", что совершён подобный шаг со стороны Москвы. По его мнению, Загреб придерживался "правильной политики", чем по праву может гордиться.
Российское посольство в Хорватии в ответ на заявление премьер-министра республики Андрея Пленковича о безразличии к внесению в список недружественных РФ государств рассказало, что шаг Москвы основан на принципе взаимности.
В связи с внесением Хорватии в список недружественных государств ранее Пленкович написал в "Твиттере", что Загребу "на самом деле всё равно". Он также добавил, что власти страны "проводили правильную политику" и этим по праву можно гордиться.
"Действия Российской Федерации — закономерный ответ на коллективные заявления и действия Запада, в том числе Евросоюза и Хорватии в частности, на основе принципа взаимности", — цитирует РИА "Новости" сообщение российского дипведомства.
Ранее сообщалось, что Правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских компаний и граждан недружественные действия. В список помимо всех стран ЕС, США, Великобритании и других вошла также и Япония. Перед этим президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий компаниям платить долги иностранным кредиторам в рублях. При этом мера будет распространяться лишь на тех кредиторов, которые совершают недружественные действия в отношении России.
Getty Images / Thierry Monasse