В Посольстве РФ ответили на слова премьера Хорватии Пленковича о недружественных странах

Ранее политик заявил, что республике "на самом деле всё равно", что совершён подобный шаг со стороны Москвы. По его мнению, Загреб придерживался "правильной политики", чем по праву может гордиться.

Российское посольство в Хорватии в ответ на заявление премьер-министра республики Андрея Пленковича о безразличии к внесению в список недружественных РФ государств рассказало, что шаг Москвы основан на принципе взаимности.

В связи с внесением Хорватии в список недружественных государств ранее Пленкович написал в "Твиттере", что Загребу "на самом деле всё равно". Он также добавил, что власти страны "проводили правильную политику" и этим по праву можно гордиться.