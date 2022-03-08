Зеленский согласился обсуждать с Россией вопрос признания Крыма, ДНР и ЛНР
При этом украинский президент заметил, что важным моментом для этого будет то, как на этих территориях будут продолжать жить люди. Также он призвал российского коллегу Владимира Путина начать диалог.
Владимир Зеленский. Обложка © Instagram / zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности обсуждения с Россией вопроса признания Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик.
"Можем это обсуждать и найти компромисс в том, как люди там будут жить дальше", — сказал он в эфире телеканала ABC.
При этом Зеленский подчеркнул, что Украина "не готова к ультиматумам", а российскому президенту Владимиру Путину нужно "начать диалог".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условия, после выполнения которых "Операция Z" прекратится "через мгновение". Среди них признание Крыма российским, а также ДНР и ЛНР — независимыми государствами.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий.