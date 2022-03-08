Зеленский согласился обсуждать с Россией вопрос признания Крыма, ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности обсуждения с Россией вопроса признания Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик.

"Можем это обсуждать и найти компромисс в том, как люди там будут жить дальше", — сказал он в эфире телеканала ABC.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина "не готова к ультиматумам", а российскому президенту Владимиру Путину нужно "начать диалог".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условия, после выполнения которых "Операция Z" прекратится "через мгновение". Среди них признание Крыма российским, а также ДНР и ЛНР — независимыми государствами.