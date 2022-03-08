Зеленский согласился обсуждать с Россией вопрос признания Крыма, ДНР и ЛНР

При этом украинский президент заметил, что важным моментом для этого будет то, как на этих территориях будут продолжать жить люди. Также он призвал российского коллегу Владимира Путина начать диалог.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности обсуждения с Россией вопроса признания Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик.

"Можем это обсуждать и найти компромисс в том, как люди там будут жить дальше", — сказал он в эфире телеканала ABC.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина "не готова к ультиматумам", а российскому президенту Владимиру Путину нужно "начать диалог".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условия, после выполнения которых "Операция Z" прекратится "через мгновение". Среди них признание Крыма российским, а также ДНР и ЛНР — независимыми государствами.