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8 марта, 09:11
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Зеленский согласился обсуждать с Россией вопрос признания Крыма, ДНР и ЛНР

При этом украинский президент заметил, что важным моментом для этого будет то, как на этих территориях будут продолжать жить люди. Также он призвал российского коллегу Владимира Путина начать диалог.

<p>Владимир Зеленский. Обложка © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/Cazu9Xcgvsv/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zelenskiy_official</a></p>

Владимир Зеленский. Обложка © Instagram / zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности обсуждения с Россией вопроса признания Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик.

"Можем это обсуждать и найти компромисс в том, как люди там будут жить дальше", — сказал он в эфире телеканала ABC.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина "не готова к ультиматумам", а российскому президенту Владимиру Путину нужно "начать диалог".

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условия, после выполнения которых "Операция Z" прекратится "через мгновение". Среди них признание Крыма российским, а также ДНР и ЛНР — независимыми государствами.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий.

Артур Лапсаков

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