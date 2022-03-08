Вице-премьер Украины Верещук заявила о представлении России маршрутов гумкоридоров
Она призвала Москву уведомить о согласовании направлений Международный комитет Красного Креста и обеспечить постоянный режим прекращения огня.
Украина представила России и Международному комитету Красного Креста маршруты гуманитарных коридоров из Киева, Харькова, Мариуполя и Волновахи. Об этом заявила вице-премьер Незалежной, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук.
"Мы также прислали российской стороне и Красному Кресту разработанные маршруты по гуманитарным коридорам: Волноваха – Запорожье, Мариуполь – Запорожье, Киев и Киевская область в направлении Западной Украины, а также Харьков и Харьковская область в направлении Западной Украины. Призываем Россию безотлагательно согласовать указанные маршруты, уведомить об этом Международный комитет Красного Креста и обеспечить постоянный режим прекращения огня на этих маршрутах", — отметила Верещук.
Ранее заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о том, что националисты не дают украинцам выйти из Волновахи и Мариуполя по гумкоридорам. Они мешают покинуть тот ужас, в котором люди живут последнюю неделю, отметил замглавы Управления Народной милиции ДНР. Коридоры открыты, но никто так и не вышел.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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