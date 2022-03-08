Вице-премьер Украины Верещук заявила о представлении России маршрутов гумкоридоров

Она призвала Москву уведомить о согласовании направлений Международный комитет Красного Креста и обеспечить постоянный режим прекращения огня.

Украина представила России и Международному комитету Красного Креста маршруты гуманитарных коридоров из Киева, Харькова, Мариуполя и Волновахи. Об этом заявила вице-премьер Незалежной, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук.

"Мы также прислали российской стороне и Красному Кресту разработанные маршруты по гуманитарным коридорам: Волноваха – Запорожье, Мариуполь – Запорожье, Киев и Киевская область в направлении Западной Украины, а также Харьков и Харьковская область в направлении Западной Украины. Призываем Россию безотлагательно согласовать указанные маршруты, уведомить об этом Международный комитет Красного Креста и обеспечить постоянный режим прекращения огня на этих маршрутах", — отметила Верещук.

Ранее заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о том, что националисты не дают украинцам выйти из Волновахи и Мариуполя по гумкоридорам. Они мешают покинуть тот ужас, в котором люди живут последнюю неделю, отметил замглавы Управления Народной милиции ДНР. Коридоры открыты, но никто так и не вышел.