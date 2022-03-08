НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 марта, 09:22

Вице-премьер Украины Верещук заявила о представлении России маршрутов гумкоридоров

Она призвала Москву уведомить о согласовании направлений Международный комитет Красного Креста и обеспечить постоянный режим прекращения огня.

Украина представила России и Международному комитету Красного Креста маршруты гуманитарных коридоров из Киева, Харькова, Мариуполя и Волновахи. Об этом заявила вице-премьер Незалежной, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук.

"Мы также прислали российской стороне и Красному Кресту разработанные маршруты по гуманитарным коридорам: Волноваха – Запорожье, Мариуполь – Запорожье, Киев и Киевская область в направлении Западной Украины, а также Харьков и Харьковская область в направлении Западной Украины. Призываем Россию безотлагательно согласовать указанные маршруты, уведомить об этом Международный комитет Красного Креста и обеспечить постоянный режим прекращения огня на этих маршрутах", — отметила Верещук.

ТАСС: Врачи в Москве борются за жизнь двухлетней девочки с Украины, пострадавшей от мины

ТАСС: Врачи в Москве борются за жизнь двухлетней девочки с Украины, пострадавшей от мины

Ранее заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о том, что националисты не дают украинцам выйти из Волновахи и Мариуполя по гумкоридорам. Они мешают покинуть тот ужас, в котором люди живут последнюю неделю, отметил замглавы Управления Народной милиции ДНР. Коридоры открыты, но никто так и не вышел.

Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

Обложка ©

Getty Images / STR / NurPhoto

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1