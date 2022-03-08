Бастрыкин поручил расследовать нападение на Посольство РФ в Дублине
Глава СК РФ призвал дать надлежащую правовую оценку действиям злоумышленника, который протаранил ворота дипмиссии России.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК РФ организовать расследование инцидента, произошедшего с дипломатической миссией нашей страны в Дублине, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что ранее в столице Ирландии грузовик намеренно протаранил ворота Посольства России. Инцидент произошёл в присутствии сотрудников городской полиции, которые в тот момент находились рядом и бездействовали. По предварительным данным, пострадавших нет. Посольство рассматривает данное происшествие как явное и грубое нарушение статьи 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
Бастрыкин призвал дать надлежащую правовую оценку действиям злоумышленника по статье "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой".
Ранее Лайф писал, что российские дипломаты заявили о "крайней тревоге" по поводу этой ситуации. В посольстве нашей страны считают, что "такие бессмысленные и варварские действия не поддержал бы ни один здравомыслящий человек".
Напомним, что в Париже совершено нападение на представительство Россотрудничества. А Посольству России в Великобритании поступило несколько сотен звонков с угрозами. Дипмиссия в Берне попросила Швейцарию обеспечить безопасность сотрудников из-за угроз.
Следственный комитет Российской Федерации