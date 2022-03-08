Бастрыкин поручил расследовать нападение на Посольство РФ в Дублине

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК РФ организовать расследование инцидента, произошедшего с дипломатической миссией нашей страны в Дублине, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ранее в столице Ирландии грузовик намеренно протаранил ворота Посольства России. Инцидент произошёл в присутствии сотрудников городской полиции, которые в тот момент находились рядом и бездействовали. По предварительным данным, пострадавших нет. Посольство рассматривает данное происшествие как явное и грубое нарушение статьи 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Бастрыкин призвал дать надлежащую правовую оценку действиям злоумышленника по статье "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой".