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Регион
Опубликовано 8 марта 2022, 09:30
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ВСУ разместили военных и бронетехнику на территории школы в Угледаре

Ранее украинская сторона объявила о прекращении огня для работы гуманитарных коридоров из города Сумы. Мирные граждане должны безопасно добраться до Полтавы за время режима тишины.

На территории школы в Угледаре размещены военные и бронетехника ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции ДНР в телеграм-канале.

"В городе Угледар отмечено размещение боевиков и бронетехники нацгвардии на территории школы № 2 и детского сада № 1", — говорится в сообщении.

Власти Киева готовы обеспечить движение по гуманитарному коридору от Сум до Полтавы
Власти Киева готовы обеспечить движение по гуманитарному коридору от Сум до Полтавы

Ранее вице-премьер Ирина Верещук заявила, что Украина прекращает огонь для работы гумкоридора из города Сумы. Объявленный режим тишины будет действовать до девяти вечера вторника по киевскому времени. Мирные граждане должны безопасно добраться до Полтавы.

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Facebook / Генеральный штаб ВСУ

Евгения Колесникова
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