ВСУ разместили военных и бронетехнику на территории школы в Угледаре

На территории школы в Угледаре размещены военные и бронетехника ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции ДНР в телеграм-канале.

"В городе Угледар отмечено размещение боевиков и бронетехники нацгвардии на территории школы № 2 и детского сада № 1", — говорится в сообщении.