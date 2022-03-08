"Вам, любимые!": Россияне поздравили женщин из разных стран с 8 Марта

Главными призывами сегодняшней акции были такие слова, как "верьте в любовь, а не в ненависть", "вас любят даже те, кого вы разлюбили" и "пусть никто не запрещает вам любить".