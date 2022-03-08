"Вам, любимые!": Россияне поздравили женщин из разных стран с 8 Марта
Главными призывами сегодняшней акции были такие слова, как "верьте в любовь, а не в ненависть", "вас любят даже те, кого вы разлюбили" и "пусть никто не запрещает вам любить".
Жительниц нескольких европейских стран поздравили с Международным женским днём. Видео © Telegram / "Вам, любимые!"
В некоторых городах Чехии, Германии, Швейцарии женщин и девушек поздравили с 8 Марта в рамках ежегодной российской акции "Вам, любимые".
Представительницам женского пола дарили цветы, говорили комплименты и другие тёплые слова. Цель этой акции — чтобы прекрасная половина человечества улыбнулась. Ролик опубликован в одноимённом телеграм-канале.
"С Международным женским днём. Верьте в любовь, а не в ненависть, чувствуйте мир сердцем. Вас любят даже те, кого вы разлюбили. Пусть никто не запрещает вам любить", — гласят обращения в праздничном видео.
Ранее россиянок с 8 Марта поздравил президент РФ Владимир Путин. Глава государства пожелал представительницам прекрасного пола, чтобы близкие люди окружали их вниманием и душевным теплом.
Скриншот. Telegram / "Вам, любимые!"