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8 марта, 09:33

"Вам, любимые!": Россияне поздравили женщин из разных стран с 8 Марта

Главными призывами сегодняшней акции были такие слова, как "верьте в любовь, а не в ненависть", "вас любят даже те, кого вы разлюбили" и "пусть никто не запрещает вам любить".

Жительниц нескольких европейских стран поздравили с Международным женским днём. Видео © Telegram / "Вам, любимые!"

В некоторых городах Чехии, Германии, Швейцарии женщин и девушек поздравили с 8 Марта в рамках ежегодной российской акции "Вам, любимые".

Представительницам женского пола дарили цветы, говорили комплименты и другие тёплые слова. Цель этой акции — чтобы прекрасная половина человечества улыбнулась. Ролик опубликован в одноимённом телеграм-канале.

"С Международным женским днём. Верьте в любовь, а не в ненависть, чувствуйте мир сердцем. Вас любят даже те, кого вы разлюбили. Пусть никто не запрещает вам любить", — гласят обращения в праздничном видео.

Российские космонавты с МКС поздравили женщин с 8 Марта

Российские космонавты с МКС поздравили женщин с 8 Марта

Ранее россиянок с 8 Марта поздравил президент РФ Владимир Путин. Глава государства пожелал представительницам прекрасного пола, чтобы близкие люди окружали их вниманием и душевным теплом.

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Скриншот. Telegram / "Вам, любимые!"

Ирина Мусина

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