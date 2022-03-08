Эксперт Юшков объяснил, почему ЕС не сможет отказаться от импорта газа из России

Евросоюзу будет невозможно отказаться от поставок российского газа, ведь доля нашей страны в импорте этого энергоносителя составляет примерно 70%. Это действительно обернётся для Европы катастрофой, сказал Лайфу ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Здесь сложно представить ситуацию, когда европейцы ввели бы санкции, запрещающие закупку российского газа, и в ответ не получили бы, например, запрет на покупку российских нефти и угля. То есть европейцы понимают, что отказаться от российского газа и перейти на какой-то другой газ невозможно, потому что и так в мире все производители добывают по максимуму, экспортируют по максимуму, ни у кого нет возможности увеличить объём производства", — сказал Юшков.

Эксперт напомнил, что в прошлом году Россия поставила в Европу 150 миллиардов кубов топлива и заменить в краткосрочной перспективе такого экспортёра просто невозможно. Для этого в течение пяти-семи лет нужно, чтобы по всему миру усиленно увеличивали объёмы добычи.

"Перенаправить с других рынков тоже невозможно объёмы газа. Что, Азия должна отказаться от газа и перейти обратно на уголь? Перейти с российского газа на другие источники энергии. Вот что может попытаться Европа. То есть запустить обратно все атомные станции, которые законсервированы, вернуться обратно к добыче своего угля. Опять же, они немного угля-то и добывали", — добавил наш собеседник.

Однако и здесь возникают сложности, ведь Россия является крупнейшим поставщиком угля в Европу. Юшков назвал очень опасным путь, при котором санкции коснутся одного энергоносителя, ведь это приведёт к полной остановке торговли углеводородами.

"И вот тут начнётся полный коллапс в европейской энергетике, экономике и, по сути, в мировой экономике, потому что рынки связаны между собой. Пока стороны сохраняют этот, наверное, чуть ли не последний мост в отношениях между Россией и Западом. Санкции в энергетике, они были бы взаимно болезненными. Поэтому никто их пока не касается", — заключил эксперт.