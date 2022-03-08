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8 марта, 09:43

Эксперт Юшков объяснил, почему ЕС не сможет отказаться от импорта газа из России

По его словам, сейчас это чуть ли не последний мост, сохраняющий отношения Запада и РФ, а санкции в энергетической сфере просто разрушат его, вызвав катастрофические последствия.

Евросоюзу будет невозможно отказаться от поставок российского газа, ведь доля нашей страны в импорте этого энергоносителя составляет примерно 70%. Это действительно обернётся для Европы катастрофой, сказал Лайфу ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Здесь сложно представить ситуацию, когда европейцы ввели бы санкции, запрещающие закупку российского газа, и в ответ не получили бы, например, запрет на покупку российских нефти и угля. То есть европейцы понимают, что отказаться от российского газа и перейти на какой-то другой газ невозможно, потому что и так в мире все производители добывают по максимуму, экспортируют по максимуму, ни у кого нет возможности увеличить объём производства", — сказал Юшков.

Эксперт напомнил, что в прошлом году Россия поставила в Европу 150 миллиардов кубов топлива и заменить в краткосрочной перспективе такого экспортёра просто невозможно. Для этого в течение пяти-семи лет нужно, чтобы по всему миру усиленно увеличивали объёмы добычи.

Депутат ЕП Мариани предрёк катастрофу Евросоюзу при отказе от импорта газа из России

Депутат ЕП Мариани предрёк катастрофу Евросоюзу при отказе от импорта газа из России

"Перенаправить с других рынков тоже невозможно объёмы газа. Что, Азия должна отказаться от газа и перейти обратно на уголь? Перейти с российского газа на другие источники энергии. Вот что может попытаться Европа. То есть запустить обратно все атомные станции, которые законсервированы, вернуться обратно к добыче своего угля. Опять же, они немного угля-то и добывали", — добавил наш собеседник.

Однако и здесь возникают сложности, ведь Россия является крупнейшим поставщиком угля в Европу. Юшков назвал очень опасным путь, при котором санкции коснутся одного энергоносителя, ведь это приведёт к полной остановке торговли углеводородами.

"И вот тут начнётся полный коллапс в европейской энергетике, экономике и, по сути, в мировой экономике, потому что рынки связаны между собой. Пока стороны сохраняют этот, наверное, чуть ли не последний мост в отношениях между Россией и Западом. Санкции в энергетике, они были бы взаимно болезненными. Поэтому никто их пока не касается", — заключил эксперт.

Боррель надеется, что ЕС не придётся полностью отказаться от российского газа

Боррель надеется, что ЕС не придётся полностью отказаться от российского газа

А ранее премьер Великобритании Борис Джонсон признал невозможность отказаться от нефти и газа из России в одночасье. Политик также отметил, что все государства по-разному зависят от поставок углеводородов. Он призвал партнёров вместе думать над поиском альтернатив.

Обложка ©

Pexels

Юлия Архипова

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