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Регион
Опубликовано 8 марта 2022, 09:52
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Российский гимнаст Куляк объяснил, почему вышел на награждение с буквой Z на груди

Иван Куляк выступил на этапе Кубка мира c буквой Z на форме. Скриншот © YouTube / Федерация гимнастики Италии

Иван Куляк выступил на этапе Кубка мира c буквой Z на форме. Скриншот © YouTube / Федерация гимнастики Италии

На этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходил в Дохе, спортсмен завоевал бронзу в упражнениях на параллельных брусьях. Первое место взял украинец Илья Ковтун.

Российский гимнаст Иван Куляк рассказал, зачем приклеил на свою форму букву Z во время награждения на этапе Кубка мира в Дохе, Катар. Отметим, что поступок россиянина стал резонансным, так как он делил подиум с украинским спортсменом.

"[Идея появилась] после того, как мы увидели поведение украинцев на соревнованиях. Они общались с нами некрасиво, их поведение в какие-то моменты вовсе было недопустимым", — рассказал Куляк в беседе с RT.

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Он отметил, что спортсмены из Незалежной нарушали регламент соревнований и выходили на награждение, укутавшись во флаги своей страны и выкрикивая проукраинские лозунги. В то же время россияне вели себя сдержанно и не проявляли никакой агрессии. Как признался гимнаст, больше всего его расстроил тот факт, что именно украинцы просили снять российскую команду с соревнований. Куляк добавил, что буква Z означает "За победу", "За мир", поэтому таким способом он решил показать миру свою позицию.

Как уже сообщал Лайф, на соревнованиях Куляк завоевал бронзу, а победил украинский гимнаст Илья Ковтун. Напомним, с 7 марта Международная федерация гимнастики (FIG) запретила спортсменам из России и Белоруссии, а также официальным лицам, включая судей, участвовать в соревнованиях под своей эгидой.

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Наталья Исакова
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