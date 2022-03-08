Российский гимнаст Куляк объяснил, почему вышел на награждение с буквой Z на груди
Иван Куляк выступил на этапе Кубка мира c буквой Z на форме. Скриншот © YouTube / Федерация гимнастики Италии
На этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходил в Дохе, спортсмен завоевал бронзу в упражнениях на параллельных брусьях. Первое место взял украинец Илья Ковтун.
Российский гимнаст Иван Куляк рассказал, зачем приклеил на свою форму букву Z во время награждения на этапе Кубка мира в Дохе, Катар. Отметим, что поступок россиянина стал резонансным, так как он делил подиум с украинским спортсменом.
"[Идея появилась] после того, как мы увидели поведение украинцев на соревнованиях. Они общались с нами некрасиво, их поведение в какие-то моменты вовсе было недопустимым", — рассказал Куляк в беседе с RT.
Он отметил, что спортсмены из Незалежной нарушали регламент соревнований и выходили на награждение, укутавшись во флаги своей страны и выкрикивая проукраинские лозунги. В то же время россияне вели себя сдержанно и не проявляли никакой агрессии. Как признался гимнаст, больше всего его расстроил тот факт, что именно украинцы просили снять российскую команду с соревнований. Куляк добавил, что буква Z означает "За победу", "За мир", поэтому таким способом он решил показать миру свою позицию.
Как уже сообщал Лайф, на соревнованиях Куляк завоевал бронзу, а победил украинский гимнаст Илья Ковтун. Напомним, с 7 марта Международная федерация гимнастики (FIG) запретила спортсменам из России и Белоруссии, а также официальным лицам, включая судей, участвовать в соревнованиях под своей эгидой.