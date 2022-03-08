Российский гимнаст Куляк объяснил, почему вышел на награждение с буквой Z на груди

На этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходил в Дохе, спортсмен завоевал бронзу в упражнениях на параллельных брусьях. Первое место взял украинец Илья Ковтун.

Российский гимнаст Иван Куляк рассказал, зачем приклеил на свою форму букву Z во время награждения на этапе Кубка мира в Дохе, Катар. Отметим, что поступок россиянина стал резонансным, так как он делил подиум с украинским спортсменом.

"[Идея появилась] после того, как мы увидели поведение украинцев на соревнованиях. Они общались с нами некрасиво, их поведение в какие-то моменты вовсе было недопустимым", — рассказал Куляк в беседе с RT.

Он отметил, что спортсмены из Незалежной нарушали регламент соревнований и выходили на награждение, укутавшись во флаги своей страны и выкрикивая проукраинские лозунги. В то же время россияне вели себя сдержанно и не проявляли никакой агрессии. Как признался гимнаст, больше всего его расстроил тот факт, что именно украинцы просили снять российскую команду с соревнований. Куляк добавил, что буква Z означает "За победу", "За мир", поэтому таким способом он решил показать миру свою позицию.