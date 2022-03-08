НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 марта, 09:54

Зеленский заявил, что "охладел" к вопросу о вступлении Украины в НАТО

По словам украинского лидера, альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией, поэтому не спешит принимать Незалежную в свои ряды.

<p>Владимир Зеленский. Обложка © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/Cazu9Xcgvsv/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zelenskiy_official</a></p>

Владимир Зеленский. Обложка © Instagram / zelenskiy_official

Президент Украины охладел к вопросу о вступлении его страны в Североатлантический альянс. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу ABC.

"Что касается НАТО, я давно охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готово принять Украину. Альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией", — сказал украинский лидер.

Зеленский согласился обсуждать с Россией вопрос признания Крыма, ДНР и ЛНР

Зеленский согласился обсуждать с Россией вопрос признания Крыма, ДНР и ЛНР

Напомним, одно из условий "мгновенного" прекращения боевых действий, озвученных пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым, заключается в том, чтобы Украина отказалась от планов вступления в какой-либо блок. Этот момент, уточнил он, должен быть прописан в конституции страны.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий.

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1