Зеленский заявил, что "охладел" к вопросу о вступлении Украины в НАТО

Президент Украины охладел к вопросу о вступлении его страны в Североатлантический альянс. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу ABC.

"Что касается НАТО, я давно охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готово принять Украину. Альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией", — сказал украинский лидер.

Напомним, одно из условий "мгновенного" прекращения боевых действий, озвученных пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым, заключается в том, чтобы Украина отказалась от планов вступления в какой-либо блок. Этот момент, уточнил он, должен быть прописан в конституции страны.