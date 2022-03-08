Зеленский заявил, что "охладел" к вопросу о вступлении Украины в НАТО
По словам украинского лидера, альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией, поэтому не спешит принимать Незалежную в свои ряды.
Владимир Зеленский. Обложка © Instagram / zelenskiy_official
Президент Украины охладел к вопросу о вступлении его страны в Североатлантический альянс. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу ABC.
"Что касается НАТО, я давно охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готово принять Украину. Альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией", — сказал украинский лидер.
Напомним, одно из условий "мгновенного" прекращения боевых действий, озвученных пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым, заключается в том, чтобы Украина отказалась от планов вступления в какой-либо блок. Этот момент, уточнил он, должен быть прописан в конституции страны.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий.