ВТБ сделал бессрочными все свои банковские карты

Все банковские карты ВТБ теперь будут действовать бессрочно, продлевать и перевыпускать их не потребуется, сообщает пресс-служба банка.

"Все карты ВТБ теперь будут действовать бессрочно, продлевать и перевыпускать их не нужно. В том числе продолжат работать карты иностранных платёжных систем, которые по-прежнему действуют на территории России. Решение иностранных платёжных систем о прекращении работы в России никак не повлияет на обслуживание клиентов ВТБ на территории страны", — отмечается в сообщении.