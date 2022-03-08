ВТБ сделал бессрочными все свои банковские карты
В организации отметили, что решение иностранных платёжных систем о прекращении работы в России никак не повлияет на обслуживание клиентов на территории страны.
Все банковские карты ВТБ теперь будут действовать бессрочно, продлевать и перевыпускать их не потребуется, сообщает пресс-служба банка.
"Все карты ВТБ теперь будут действовать бессрочно, продлевать и перевыпускать их не нужно. В том числе продолжат работать карты иностранных платёжных систем, которые по-прежнему действуют на территории России. Решение иностранных платёжных систем о прекращении работы в России никак не повлияет на обслуживание клиентов ВТБ на территории страны", — отмечается в сообщении.
Ранее ВТБ рассказал о росте спроса на карты "Мир" в восемь раз. В организации напомнили, что VISA и Masterсard продолжают действовать в России, за исключением выполнения некоторых операций.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. В частности, европейские страны договорились отключить некоторые банки РФ от SWIFT. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / Михаил Гребенщиков