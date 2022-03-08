СМИ: Стыковой матч ЧМ-2022 Шотландия – Украина будет перенесён

Стыковой матч ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины по футболу будет перенесён на фоне событий в Незалежной. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, сейчас чиновники обсуждают, когда именно может пройти встреча. Официально о переносе может быть объявлено в течение ближайших 48 часов. Добавим, что изначально встреча должна была состояться 24 марта в Глазго.