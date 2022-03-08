СМИ: Стыковой матч ЧМ-2022 Шотландия – Украина будет перенесён
Официальной информации на этот счёт пока не поступало, однако объявить об этом могут в ближайшее время.
Стыковой матч ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины по футболу будет перенесён на фоне событий в Незалежной. Об этом пишет Daily Mail.
По данным издания, сейчас чиновники обсуждают, когда именно может пройти встреча. Официально о переносе может быть объявлено в течение ближайших 48 часов. Добавим, что изначально встреча должна была состояться 24 марта в Глазго.
Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) совместно со своими европейскими коллегами из УЕФА вынесла решение о запрете участия сборных России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а московский "Спартак" автоматически выбыл из Лиги Европы.
ТАСС/EPA