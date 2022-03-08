Котяков: Выплата на детей от 8 до 16 лет составит от 6 до 12 тысяч рублей
Ранее президент Владимир Путин поручил установить в России такие выплаты для семей с невысокими доходами. Они смогут претендовать на сумму от 50 до 100% от прожиточного минимума ребёнка в регионе.
Семьи с невысокими доходами получат выплату на детей от 8 до 16 лет в размере от 6 до 12 тысяч рублей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
"Эта семья имеет право претендовать на пособие в размере 50, 75 либо 100% от прожиточного минимума ребёнка в конкретном регионе. Нужно сказать, что в среднем по России это примерно от 6 до 12 тысяч рублей", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, президент Владимир Путин поручил установить в России выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, которые воспитываются в семьях с невысокими доходами. Также глава государства напомнил, что сегодня в стране уже предусмотрен ряд льгот для родителей.
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