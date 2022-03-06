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Санкции не грозят: Пенсионеров защитят дополнительными индексациями и доплатами

Госдума приняла закон о мерах по защите граждан РФ в условиях недружественных действий иностранных государств. Какие дополнительные выплаты смогут получить пенсионеры?

5 марта, 21:40
<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Правительство РФ в комплекте мер реагирования на недружественные санкции подготовило для себя новые полномочия с возможностью дополнительно индексировать пенсии в течение года. Соответствующий законопроект уже поступил в Госдуму и был практически сразу одобрен во всех трех чтениях. Этот оперативно принимаемый закон не вызывает никаких принципиальных разногласий, а значит, с большой долей вероятности он в самое ближайшее время пройдёт через Совет Федерации и будет подписан президентом.

Законом предполагается целый ряд защитных мер, но главный акцент сделан в части регулирования пенсионных и иных социальных выплат.

В частности, как только закон будет принят и вступит в законную силу, Правительство РФ сможет:

  • в течение календарного года принимать решения о дополнительной индексации пенсий (социальных, государственных);
  • дополнительно увеличивать стоимость одного пенсионного коэффициента (в отношении страховых пенсий);
  • устанавливать размер социальной доплаты к пенсии, превышающий тот, что уже определён действующим федеральным законом, и индексировать (дополнительно увеличивать) размер фиксированной выплаты к страховой пенсии.

В ряде случаев соцдоплаты и фиксированные выплаты привязаны к минимальному прожиточному минимуму, поэтому, согласно подготавливаемому закону, правительство получает полномочия устанавливать особенности исчисления величины прожиточного минимума.

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То есть по факту в отношении доплат и выплат механизм будет работать так: распоряжением правительства поднимается минимальный прожиточный минимум, а следом закономерно увеличивается доплата к пенсии.

Помимо этого закон предполагает, что уже в текущем году правительство сможет самостоятельно, без принятия дополнительных законов, регулировать отношения, касающиеся не только пенсионеров. В частности:

  • определять величины исчисления и установления минимального размера оплаты труда (МРОТ);
  • вносить временные поправки в правила правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, включая распоряжения в области содействия занятости населения;
  • определять порядок правового регулирования в сфере оказания государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, соцзащиты, социальных услуг и иных социальных гарантий и выплат;
  • принимать решения относительно порядка перечисления денег застройщику, передачи объекта участнику долевого строительства, применения санкций по ДДУ.

— В текущей ситуации наделение правительства такими полномочиями — мера вполне оправданная и своевременная, поясняет заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — Судя по перечню законодательства, переходящего по новому закону в сферу прямого правительственного регулирования, все изменения носят характер исключительно социальный. Само собой, такой порядок позволит быстро реагировать на размеры различного рода госвыплат.

С мнением Александра Инютина согласен и адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин, который считает, что без оперативных полномочий принять срочные меры для защиты пенсионеров и прочих граждан, получающих различного рода пособия, невозможно.

Для успешного решения задач по предотвращению негативного воздействия инфляции на самые незащищённые группы наших граждан нужно, чтобы пенсионные и иные соцвыплаты индексировались хотя бы раз в квартал, предполагает Дмитрий Шагин. В этом случае пенсионеры и иные россияне, которые живут за счёт средств выплат от государства, смогут достаточно спокойно перенести последствия негатива в экономике страны. И логично, что для решения таких неотложных задач нужно принимать меры в порядке "ручного управления", что и позволяет подготавливаемый закон.

https://static.life.ru/publications/2022/3/4/100907147079.1097.jpg

Как государство должно помочь пенсионерам?

Авторы
Максим Греков
Максим Греков

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