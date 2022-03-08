В МИД РФ вызвали посла Ирландии в Москве из-за нападения на дипмиссию в Дублине

В Министерство иностранных дел РФ вызван посол Ирландии в Москве Брайан Макэлдафф. Причиной этому стало нападение на российскую дипмиссию в Дублине, говорится в сообщении, размещённом на сайте ведомства.

"8 марта в МИД России был вызван посол Ирландии в Москве Брайан Макэлдафф. Послу был заявлен решительный протест в связи с инцидентом с нарушением безопасности Посольства России в Дублине, в ходе которого грузовиком был совершён таран въездных ворот российской дипмиссии", — указывается в заявлении.

В МИД отметили, что демонстранты, окружившие Посольство РФ в Дублине, использовали тактику террористов. При этом правоохранительные органы Ирландии бездействовали. Российское внешнеполитическое ведомство заявило о необходимости безотлагательного принятия Дублином "исчерпывающих мер" в целях исключения угроз безопасности Посольству РФ в городе и его персоналу согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.