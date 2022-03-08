В МИД РФ вызвали посла Ирландии в Москве из-за нападения на дипмиссию в Дублине
Ирландские власти должны срочно принять исчерпывающие меры, чтобы исключить угрозу безопасности Посольству России и его персоналу, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В Министерство иностранных дел РФ вызван посол Ирландии в Москве Брайан Макэлдафф. Причиной этому стало нападение на российскую дипмиссию в Дублине, говорится в сообщении, размещённом на сайте ведомства.
"8 марта в МИД России был вызван посол Ирландии в Москве Брайан Макэлдафф. Послу был заявлен решительный протест в связи с инцидентом с нарушением безопасности Посольства России в Дублине, в ходе которого грузовиком был совершён таран въездных ворот российской дипмиссии", — указывается в заявлении.
В МИД отметили, что демонстранты, окружившие Посольство РФ в Дублине, использовали тактику террористов. При этом правоохранительные органы Ирландии бездействовали. Российское внешнеполитическое ведомство заявило о необходимости безотлагательного принятия Дублином "исчерпывающих мер" в целях исключения угроз безопасности Посольству РФ в городе и его персоналу согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
"Потребовали от руководства Ирландии официальных извинений за произошедшее и полной компенсации причинённого ущерба. Ожидаем также проведения властями этой страны объективного расследования и наказания виновных", — добавили в МИД РФ.
Ранее сообщалось, что мужчина на грузовике протаранил ворота Посольства России в Дублине. В результате произошедшего никто не пострадал. По факту случившегося полиция намерена провести расследование, водитель задержан на месте происшествия. Лайф также писал о том, что в Париже совершено нападение на представительство Россотрудничества. А Посольству России в Великобритании поступило несколько сотен звонков с угрозами. Дипмиссия в Берне попросила Швейцарию обеспечить безопасность сотрудников из-за угроз.
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