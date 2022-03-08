Мединский: Неконтролируемые Киевом вооружённые силы используют людей как живой щит

Кроме того, глава делегации России на переговорах с Незалежной выразил надежду на то, что по вопросам присоединения Крыма и признания ДНР и ЛНР мы "рано или поздно найдём решение".

Правительство Украины не контролирует вооружённые силы в окружённых городах, они используют мирных жителей как живой щит и не дают им проход по гуманитарным коридорам. Об этом в беседе с телеканалом RT заявил глава делегации России на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский.

"Они (Вооружённые силы Украины. — Прим. Лайфа) не дают людям покидать города и держат их там в качестве живого щита. Вот в чём проблема. Они не следуют приказам правительства в Киеве. Это настоящая трагедия, но мы продолжаем сохранять гуманитарные коридоры и решили продолжать держать их открытыми каждый день на протяжении нескольких часов, в течение которых российская сторона будет полностью соблюдать режим прекращения огня", — подчеркнул Мединский.

Он отметил, что Россия выполнила обещания по соблюдению режима прекращения огня, однако, несмотря на это, из городов никто не вышел.

"Скажем, буквально вчера мы держали около 400 крупных автобусов совершенно пустыми, с тем чтобы вывезти людей из окружённых городов и отвезти туда, куда бы они попросили. Но все эти 400 пустых огромных автобусов так и простояли пустыми весь день. Никто не пришёл", — уточнил помощник президента России.

Кроме того, Мединский дал свою оценку комментариям украинской стороны. В частности, вице-премьер Незалежной Ирина Верещук призвала к отказу от договорённостей по гуманитарным коридорам, заявляя, что предлагать гражданским лицам коридоры в Россию или Белоруссию "аморально" и "неприемлемо".

"Я бы отметил, что когда на кону жизни людей, жизнь ребёнка, женщины, девочки или мальчика, то это не вопрос "моральности" или "аморальности"... или политиков. Это вопрос жизни. Кому какое дело, куда они отправятся: на запад, восток, север или юг?" — отметил Мединский.

Он выразил надежду на то, что по вопросам присоединения Крыма и признания ДНР и ЛНР мы "рано или поздно найдём решение" и Украина в плане изменения ситуации "сдержит своё слово".