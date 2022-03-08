Минобороны РФ: Киев подтвердил только один гуманитарный маршрут из 10 предложенных РФ
Речь идёт о гуманитарном коридоре из города Сумы в Полтаву. По данным российского оборонного ведомства, по нему было эвакуировано 723 человека, в том числе иностранцы.
Российская сторона предложила Украине десять гуманитарных маршрутов, из которых Киев подтвердил только один — из города Сумы в Полтаву. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В настоящее время благодаря беспрецедентным мерам безопасности, принятым Вооружёнными силами Российской Федерации, по указанному маршруту эвакуировано 723 человека, из них 576 граждан Индии, 115 — Китая, 20 — Иордании, 12 — Туниса", — рассказал он.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
ТАСС / Александр Рюмин