Блинкен: Россия использует энергоносители в качестве оружия

По словам госсекретаря США, на избавление от энергетической привязанности к РФ потребуется некоторое время. Он отметил, что необходимо активно использовать возобновляемые источники энергии.

Европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

"Мы хотим обеспечить широкую доступность энергоносителей. В то же время... в данный момент есть значительная не только возможность, но и необходимость окончательно избавиться — для многих европейских стран — от зависимости от российских энергоносителей, потому что Россия использует их как оружие", — сказал Блинкен.

По словам госсекретаря США, на это потребуется "некоторое время". Блинкен подчеркнул, что, учитывая изменение климата, необходимо продвижение вперёд в том, что касается использования возобновляемых источников энергии.