Блинкен: Россия использует энергоносители в качестве оружия

Европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

"Мы хотим обеспечить широкую доступность энергоносителей. В то же время... в данный момент есть значительная не только возможность, но и необходимость окончательно избавиться — для многих европейских стран — от зависимости от российских энергоносителей, потому что Россия использует их как оружие", — сказал Блинкен.

По словам госсекретаря США, на это потребуется "некоторое время". Блинкен подчеркнул, что, учитывая изменение климата, необходимо продвижение вперёд в том, что касается использования возобновляемых источников энергии.