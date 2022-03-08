Блинкен: Россия использует энергоносители в качестве оружия
По словам госсекретаря США, на избавление от энергетической привязанности к РФ потребуется некоторое время. Он отметил, что необходимо активно использовать возобновляемые источники энергии.
Европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.
"Мы хотим обеспечить широкую доступность энергоносителей. В то же время... в данный момент есть значительная не только возможность, но и необходимость окончательно избавиться — для многих европейских стран — от зависимости от российских энергоносителей, потому что Россия использует их как оружие", — сказал Блинкен.
По словам госсекретаря США, на это потребуется "некоторое время". Блинкен подчеркнул, что, учитывая изменение климата, необходимо продвижение вперёд в том, что касается использования возобновляемых источников энергии.
Ранее в США призвали остановить импорт нефти из России. Ведущая торговая ассоциация "Американские производители топлива и нефтехимии" (AFPM) поддержала запрет на закупки и выступила в поддержку Украины. А британско-нидерландская организация Shell заявила, что прекратит закупки российской нефти на спотовом рынке и не будет продлевать свои срочные контракты.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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