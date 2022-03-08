Два человека погибли при падении легкомоторного самолёта в Ленобласти
Воздушное судно принадлежало частному охотхозяйству в деревне Весь, где расположен небольшой аэродром. Личности погибших сейчас устанавливаются.
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Обломки разбившегося в Ленинградской области легкомоторного самолёта. Видео © LIFE
Легкомоторный самолёт разбился в районе деревни Потанино Волховского района Ленинградской области. По данным Лайфа, на борту находились два человека, они погибли.
Обломки воздушного судна были обнаружены в поле, неподалёку от консервного завода. Тела мужчин находились под остатками самолёта. На месте работают все оперативные службы. Информацию подтвердили в МЧС РФ.
Самолёт принадлежал частному охотхозяйству в деревне Весь, где расположен небольшой аэродром. Личности погибших сейчас устанавливаются. По нашим данным, разрешения на полёт у них не было.
Ранее Лайф рассказывал, что вертолёт Ми-8 с 15 пассажирами совершил аварийную посадку на Ямале. Все они, а также трое членов экипажа живы, не пострадали и ждут эвакуации. За ними вылетает другой Ми-8.