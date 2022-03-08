Два человека погибли при падении легкомоторного самолёта в Ленобласти

Обломки разбившегося в Ленинградской области легкомоторного самолёта. Видео © LIFE

Легкомоторный самолёт разбился в районе деревни Потанино Волховского района Ленинградской области. По данным Лайфа, на борту находились два человека, они погибли.

Обломки воздушного судна были обнаружены в поле, неподалёку от консервного завода. Тела мужчин находились под остатками самолёта. На месте работают все оперативные службы. Информацию подтвердили в МЧС РФ.









Самолёт принадлежал частному охотхозяйству в деревне Весь, где расположен небольшой аэродром. Личности погибших сейчас устанавливаются. По нашим данным, разрешения на полёт у них не было.