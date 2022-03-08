НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 марта, 13:41

Два человека погибли при падении легкомоторного самолёта в Ленобласти

Воздушное судно принадлежало частному охотхозяйству в деревне Весь, где расположен небольшой аэродром. Личности погибших сейчас устанавливаются.

<p>Обложка © LIFE</p>

Обложка © LIFE

Обломки разбившегося в Ленинградской области легкомоторного самолёта. Видео © LIFE

Легкомоторный самолёт разбился в районе деревни Потанино Волховского района Ленинградской области. По данным Лайфа, на борту находились два человека, они погибли.

Обломки воздушного судна были обнаружены в поле, неподалёку от консервного завода. Тела мужчин находились под остатками самолёта. На месте работают все оперативные службы. Информацию подтвердили в МЧС РФ.

  • Обломки самолёта. Фото © LIFE
    Обломки самолёта. Фото © LIFE
  • Обломки самолёта. Фото © LIFE
    Обломки самолёта. Фото © LIFE
  • Обломки самолёта. Фото © LIFE
    Обломки самолёта. Фото © LIFE
  • Обломки самолёта. Фото © LIFE
    Обломки самолёта. Фото © LIFE

Обломки самолёта. Фото © LIFE

1 / 4

Самолёт принадлежал частному охотхозяйству в деревне Весь, где расположен небольшой аэродром. Личности погибших сейчас устанавливаются. По нашим данным, разрешения на полёт у них не было.

В Подмосковье легкомоторный самолёт S7 Aero перевернулся после посадки

В Подмосковье легкомоторный самолёт S7 Aero перевернулся после посадки

Ранее Лайф рассказывал, что вертолёт Ми-8 с 15 пассажирами совершил аварийную посадку на Ямале. Все они, а также трое членов экипажа живы, не пострадали и ждут эвакуации. За ними вылетает другой Ми-8.

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1