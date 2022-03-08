Министр Чинголани подсчитал, когда Италия станет независимой от российского газа

Италия сможет стать независимой от российского газа через 24–30 месяцев, то есть как минимум через 2,5 года. Такое заявление сделал министр по экологической модернизации и трансформации республики Роберто Чинголани. Он напомнил, что Италия ежегодно импортирует до 29 миллиардов кубометров газа из РФ, а это чуть больше 40% общей потребности.

"И наша задача состоит в том, чтобы заместить их. Мы работаем над созданием новой инфраструктуры и над долгосрочными контрактами", — сказал Чинголани в эфире телеканала Rai 1.

Министр отметил, что "благодаря экстренным мерам" в ближайшее время удастся заместить 15–16 миллиардов кубометров газа поставками из других источников. Однако, о каких именно источниках идёт речь, Чинголани уточнять не стал.