Министр Чинголани подсчитал, когда Италия станет независимой от российского газа
Он отметил, что "благодаря экстренным мерам" уже скоро удастся заместить 15–16 миллиардов кубометров топлива поставками из других источников. Однако, о каких источниках идёт речь, он уточнять не стал.
Италия сможет стать независимой от российского газа через 24–30 месяцев, то есть как минимум через 2,5 года. Такое заявление сделал министр по экологической модернизации и трансформации республики Роберто Чинголани. Он напомнил, что Италия ежегодно импортирует до 29 миллиардов кубометров газа из РФ, а это чуть больше 40% общей потребности.
"И наша задача состоит в том, чтобы заместить их. Мы работаем над созданием новой инфраструктуры и над долгосрочными контрактами", — сказал Чинголани в эфире телеканала Rai 1.
Министр отметил, что "благодаря экстренным мерам" в ближайшее время удастся заместить 15–16 миллиардов кубометров газа поставками из других источников. Однако, о каких именно источниках идёт речь, Чинголани уточнять не стал.
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Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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