В Смоленске возбуждено дело из-за исчезновения трёх детей
Горожане видели, как они прогуливались вдоль берега реки Днепр. Тело восьмилетнего ребёнка без признаков насильственной смерти было обнаружено в водоёме неподалёку от места жительства детей.
В Смоленской области возбуждено уголовное дело по факту исчезновения трёх детей, тело одного ребёнка уже найдено в реке, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
"Следственными органами СК РФ по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту безвестного исчезновения двух восьмилетних и одного десятилетнего мальчиков", — говорится в заявлении.
По данным следствия, дети вышли из дома в Смоленске и ушли в неизвестном направлении в понедельник. Горожане видели, как они гуляли вдоль берега реки Днепр. Во вторник около 12 часов тело восьмилетнего ребёнка без признаков насильственной смерти было обнаружено в водоёме неподалёку от места жительства детей.
Поисковые работы продолжаются. Прокуратура Смоленской области взяла на контроль ход расследования этого уголовного дела.
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