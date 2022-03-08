В Смоленске возбуждено дело из-за исчезновения трёх детей

В Смоленской области возбуждено уголовное дело по факту исчезновения трёх детей, тело одного ребёнка уже найдено в реке, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту безвестного исчезновения двух восьмилетних и одного десятилетнего мальчиков", — говорится в заявлении.

По данным следствия, дети вышли из дома в Смоленске и ушли в неизвестном направлении в понедельник. Горожане видели, как они гуляли вдоль берега реки Днепр. Во вторник около 12 часов тело восьмилетнего ребёнка без признаков насильственной смерти было обнаружено в водоёме неподалёку от места жительства детей.

Поисковые работы продолжаются. Прокуратура Смоленской области взяла на контроль ход расследования этого уголовного дела.