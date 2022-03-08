Binance приостановит операции с картами Mastercard и Visa, выпущенными в России

Криптовалютная биржа Binance сообщила о намерении с 9 марта 2022 года приостановить операции с картами Mastercard и Visa, выпущенными в России. Об этом во вторник пресс-служба компании сообщила в своём твиттер-аккаунте.

"Начиная со среды, 9 марта 2022 года (00:00 мск), все операции, инициированные с картами Mastercard и Visa, выпущенными в России, будут недоступны на Binance", — говорится в тексте сообщения.

Также отмечается, что все операции с подобными картами, инициированные финансовыми учреждениями за пределами России, будут недоступны на криптобирже на территории РФ.