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8 марта, 13:21

Binance приостановит операции с картами Mastercard и Visa, выпущенными в России

Кроме того, на территории РФ также будут недоступны операции с подобными картами, инициированные финансовыми учреждениями за пределами страны.

Криптовалютная биржа Binance сообщила о намерении с 9 марта 2022 года приостановить операции с картами Mastercard и Visa, выпущенными в России. Об этом во вторник пресс-служба компании сообщила в своём твиттер-аккаунте.

"Начиная со среды, 9 марта 2022 года (00:00 мск), все операции, инициированные с картами Mastercard и Visa, выпущенными в России, будут недоступны на Binance", — говорится в тексте сообщения.

Также отмечается, что все операции с подобными картами, инициированные финансовыми учреждениями за пределами России, будут недоступны на криптобирже на территории РФ.

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Обложка ©

Pixabay

Ирина Мусина

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