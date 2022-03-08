Binance приостановит операции с картами Mastercard и Visa, выпущенными в России
Кроме того, на территории РФ также будут недоступны операции с подобными картами, инициированные финансовыми учреждениями за пределами страны.
Криптовалютная биржа Binance сообщила о намерении с 9 марта 2022 года приостановить операции с картами Mastercard и Visa, выпущенными в России. Об этом во вторник пресс-служба компании сообщила в своём твиттер-аккаунте.
"Начиная со среды, 9 марта 2022 года (00:00 мск), все операции, инициированные с картами Mastercard и Visa, выпущенными в России, будут недоступны на Binance", — говорится в тексте сообщения.
Также отмечается, что все операции с подобными картами, инициированные финансовыми учреждениями за пределами России, будут недоступны на криптобирже на территории РФ.
Ранее японская платёжная система JCB решила приостановить операции на территории России. Также карты, которые были выпущены в России, не будут работать за границей. Ограничения вступят в силу с 14 марта.
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