Минобороны РФ показало видео марша артподразделений в ходе "Операции Z" на Украине

На кадрах тяжёлые боевые бронированные машины едут по пустым дорогам. На обочине также стоит несколько грузовых военных автомобилей. При этом никаких звуков боевых действий не слышно.

Марш артиллерийских подразделений РФ во время "Операции Z" на Украине. Видео © Минобороны России

Минобороны России показало кадры марша артиллерийских подразделений в ходе проведения специальной "Операции Z" на Украине. Видео опубликовано на странице в соцсети "ВКонтакте" военного ведомства.

На кадрах видно, что колонна из тяжёлых боевых бронированных машин едет по пустым дорогам. На обочине также стоит несколько грузовых военных автомобилей. При этом никаких звуков боевых действий не слышно. Сегодня на Украине Россия объявила режим тишины и открыла гуманитарные коридоры. Предполагается, что мирные граждане смогут покинуть Киев и прилегающие населённые пункты, а также выехать из Чернигова, Сум, Харькова, Мариуполя.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за время "Операции Z" уничтожено 2482 объекта военной инфраструктуры Украины. А за минувшие сутки бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России было ликвидировано 158 военных объектов на территории Незалежной.