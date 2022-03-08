Украинский кризис подорвал сферу туризма и экономику в Турции

Турция старается поддерживать торговые и дипломатические отношения как с Украиной, так и с Россией. Однако, по данным портала Al Monitor, воздействие европейских санкций стало ощутимым во многих сферах. Главной из них стал туризм.

Так, в 2021 году россияне составили самую большую группу иностранных туристов, насчитывая около 4,7 миллиона человек (19% всех путешественников). Украинцы заняли третье место, насчитывая около двух миллионов (8%), на втором месте находится Германия.

Работники туристической индустрии надеются, что кризис на Украине скоро разрешится и перед курортным сезоном некоторые отменённые ранее бронирования можно будет восстановить. Также страна может столкнуться со сбоями в международном воздушном сообщении и платёжных системах. По словам турецкого экономиста Халука Бурумчекчи, дефицит внешней торговли увеличился приблизительно на 18,4 миллиарда долларов за первые два месяца года (на 186,3% в годовом исчислении). В основном из-за роста стоимости энергии.

"Стоимость нашего ежемесячного импорта энергии резко подскочила примерно до восьми миллиардов долларов и, вероятно, вырастет до десяти миллиардов долларов в марте", — отметил он.