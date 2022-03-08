Столтенберг: В НАТО должны гарантировать, что конфликт на Украине не выйдет за её пределы
Альянс усилил присутствие на восточной стороне своей территории: 130 самолётов, более 200 кораблей от Крайнего Севера до Средиземного моря находятся в высокой степени готовности.
Страны НАТО должны гарантировать, что конфликт на Украине не станет переходить за пределы этого государства. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с главой Латвии Эгилсом Левитсом.
"НАТО несёт ответственность за то, чтобы не произошло дальнейшей эскалации конфликта и его распространения за пределы Украины. Чтобы гарантировать, что невозможны никакие ошибки в расчётах в Москве, НАТО значительно усилило своё присутствие на востоке альянса", — сказал он.
В распоряжении НАТО имеется 130 самолётов в высокой степени готовности, более двух сотен кораблей от Крайнего Севера до Средиземного моря, а также развёрнуты тысячи дополнительных военных в регионе, рассказал Столтенберг. Североатлантический альянс готов защищать "каждый дюйм" своей территории.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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