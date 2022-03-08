Столтенберг: В НАТО должны гарантировать, что конфликт на Украине не выйдет за её пределы

Альянс усилил присутствие на восточной стороне своей территории: 130 самолётов, более 200 кораблей от Крайнего Севера до Средиземного моря находятся в высокой степени готовности.

Страны НАТО должны гарантировать, что конфликт на Украине не станет переходить за пределы этого государства. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с главой Латвии Эгилсом Левитсом.

"НАТО несёт ответственность за то, чтобы не произошло дальнейшей эскалации конфликта и его распространения за пределы Украины. Чтобы гарантировать, что невозможны никакие ошибки в расчётах в Москве, НАТО значительно усилило своё присутствие на востоке альянса", — сказал он.

В распоряжении НАТО имеется 130 самолётов в высокой степени готовности, более двух сотен кораблей от Крайнего Севера до Средиземного моря, а также развёрнуты тысячи дополнительных военных в регионе, рассказал Столтенберг. Североатлантический альянс готов защищать "каждый дюйм" своей территории.