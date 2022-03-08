Глава МИД Британии Трасс: Граждане ощутят последствия санкций против РФ

Она отметила, что ограничения не идут "ни в какое сравнение с ценой того, что будет, если позволить Путину добиться успеха", ведь если он "не проиграет на Украине, то его амбициям не будет предела".

Британцы ощутят экономические последствия санкций против России, в том числе в энергетике, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, выступая в парламенте.

"Конечно, эти санкции повлекут за собой экономические издержки для британского народа с точки зрения счетов за электроэнергию и стоимости жизни, но эти издержки ничто по сравнению с издержками для народа Украины от этого ужасного варварства, с которым они сталкиваются", — отметила она.

Трасс подчеркнула, что такие издержки также не идут ни в какое сравнение с ценой того, что будет, если позволить президенту РФ Владимиру Путину "добиться успеха" в "Операции Z". Потому что если "Путин не проиграет на Украине, то его амбициям не будет предела", добавила она.