Bloomberg: BP не будет покупать нефть и газ из России
Сообщается, что единственным исключением при принятии такого решения была бы ситуация, при которой возникла бы угроза безопасности поставок энергоносителей потребителям.
Британская нефтяная компания BP не будет заключать новые контракты на покупку российских нефти и газа. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg.
"Единственным исключением была бы ситуация, при которой возникла бы угроза безопасности поставок энергоносителей потребителям", — приводит издание слова представителя компании.
Ранее в США призвали остановить импорт нефти из России. Ведущая торговая ассоциация "Американские производители топлива и нефтехимии" (AFPM) поддержала запрет на закупки и выступила в поддержку Украины. А британско-нидерландская организация Shell заявила, что прекратит закупки российской нефти на спотовом рынке и не будет продлевать свои срочные контракты.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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