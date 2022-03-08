Bloomberg: BP не будет покупать нефть и газ из России

Сообщается, что единственным исключением при принятии такого решения была бы ситуация, при которой возникла бы угроза безопасности поставок энергоносителей потребителям.

Британская нефтяная компания BP не будет заключать новые контракты на покупку российских нефти и газа. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg.

"Единственным исключением была бы ситуация, при которой возникла бы угроза безопасности поставок энергоносителей потребителям", — приводит издание слова представителя компании.