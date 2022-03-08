Bloomberg: BP не будет покупать нефть и газ из России

Британская нефтяная компания BP не будет заключать новые контракты на покупку российских нефти и газа. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg .

"Единственным исключением была бы ситуация, при которой возникла бы угроза безопасности поставок энергоносителей потребителям", — приводит издание слова представителя компании.

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Ранее в США призвали остановить импорт нефти из России. Ведущая торговая ассоциация "Американские производители топлива и нефтехимии" (AFPM) поддержала запрет на закупки и выступила в поддержку Украины. А британско-нидерландская организация Shell заявила, что прекратит закупки российской нефти на спотовом рынке и не будет продлевать свои срочные контракты.