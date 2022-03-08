RT: С 9 марта Sputnik начнёт вещать на бывшей частоте радиостанции "Эхо Москвы"

С 9 марта на частоте, принадлежавшей ранее радиостанции "Эхо Москвы", станет вещать "Радио Sputnik". Об этом сообщает RT в телеграм-канале.

"С 9 марта на частоте "Эха Москвы" станет вещать "Радио Sputnik". Первый эфир стартует в 07:00 среды <...> Частота в Москве — 91,2 FM", — говорится в сообщении.

Как сообщает "Интерфакс", агентство направило запрос в Роскомнадзор, при котором действует Федеральная конкурсная комиссия по радиовещанию. Завтра в эфире "Радио Sputnik" с 8:00 до 9:00 будет вещать официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она сообщила в телеграм-канале.

"Завтра, 9 марта, с 8:00 до 9:00 на бывшей частоте вещания "Эха Москвы", а ныне — Sputnik. Жду вас. Запускаем новый проект. А каким он будет, обсудим с вами в прямом эфире", — написала она.