НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 марта, 12:23

RT: С 9 марта Sputnik начнёт вещать на бывшей частоте радиостанции "Эхо Москвы"

Первый эфир стартует в 7:00, а с восьми до девяти утра на этой волне можно будет услышать официального представителя МИД РФ Марию Захарову в рамках нового проекта.

С 9 марта на частоте, принадлежавшей ранее радиостанции "Эхо Москвы", станет вещать "Радио Sputnik". Об этом сообщает RT в телеграм-канале.

"С 9 марта на частоте "Эха Москвы" станет вещать "Радио Sputnik". Первый эфир стартует в 07:00 среды <...> Частота в Москве — 91,2 FM", — говорится в сообщении.

Как сообщает "Интерфакс", агентство направило запрос в Роскомнадзор, при котором действует Федеральная конкурсная комиссия по радиовещанию. Завтра в эфире "Радио Sputnik" с 8:00 до 9:00 будет вещать официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она сообщила в телеграм-канале.

"Завтра, 9 марта, с 8:00 до 9:00 на бывшей частоте вещания "Эха Москвы", а ныне — Sputnik. Жду вас. Запускаем новый проект. А каким он будет, обсудим с вами в прямом эфире", — написала она.

Минцифры: В России не планируется отключение Интернета изнутри

Минцифры: В России не планируется отключение Интернета изнутри

За последние дни в РФ также приостановили работу нескольких СМИ. Так, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что совет директоров принял решение о ликвидации радио и сайта издания. Кроме того, приостановили работу в России телеканал "Дождь"* и издание Znak.com. Роскомнадзор принял решение заблокировать доступ к Facebook. В службе отметили, что с октября 2020 года зарегистрировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны соцсети. Также РКН ограничил доступ к сайту Русской службы Би-би-си. Ведомство приняло аналогичные меры в отношении интернет-издания "Медуза"* и "Радио Свобода"*.

* Издания включены в реестр СМИ-иноагентов.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1