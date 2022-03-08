В Евросоюзе осудили публикацию Россией списка недружественных стран

Ранее в Посольстве РФ ответили на слова премьера Хорватии Андрея Пленковича о недружественных странах. Политик перед этим заявил, что республике "на самом деле всё равно", что совершён подобный шаг со стороны Москвы. По его мнению, Загреб придерживался правильной политики, чем по праву может гордиться.