В Евросоюзе осудили публикацию Россией списка недружественных стран
В этот перечень вошли все государства объединения, а также США, Украина, Черногория, Швейцария и Япония. Теперь РФ может расплатиться с зарубежными кредиторами в рублях.
Европейский союз осуждает публикацию Россией списка недружественных государств. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.
"Европейский союз осуждает публикацию Правительством России 7 марта списка "иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия", — приводит его слова РИА "Новости".
Ранее в Посольстве РФ ответили на слова премьера Хорватии Андрея Пленковича о недружественных странах. Политик перед этим заявил, что республике "на самом деле всё равно", что совершён подобный шаг со стороны Москвы. По его мнению, Загреб придерживался правильной политики, чем по праву может гордиться.
Ранее сообщалось, что Правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских компаний и граждан недружественные действия. В список помимо всех стран ЕС, США, Великобритании и других вошла также и Япония. Перед этим президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий компаниям платить долги иностранным кредиторам в рублях. При этом мера будет распространяться лишь на тех кредиторов, которые совершают недружественные действия в отношении России.
Лента новостей
Pexels