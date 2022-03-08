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8 марта, 12:34

МИД КНР: Действия США по расширению НАТО сыграли большую роль в кризисе на Украине

Китай считает, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счёт безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена путём расширения военных блоков.

Соединённые Штаты Америки, ведя политику по расширению НАТО на восток, также поспособствовали образованию украинского кризиса. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"США своей политикой по расширению НАТО на восток подкинули огромное полено в пожар украинского кризиса", — сказал он.

По словам Лицзяня, Пекин всегда считал, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счёт безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена путём расширения военных блоков.

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Как сообщалось, Китай стал одной из стран, которая не стала осуждать проведение Москвой "Операции Z" по денацификации Украины. Там высказались за необходимость строить европейскую безопасность вместе с Россией, а не против неё. И заявили о негативных последствиях расширения НАТО на восток. Позже представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал Вашингтон задуматься о том, кто на самом деле виноват в обострении ситуации на Украине. Пекин также выступил против отключения России от SWIFT и не присоединился к другим санкциям в адрес Москвы.

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Getty Images / Omar Marques

Григорий Воронцов

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