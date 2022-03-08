МИД КНР: Действия США по расширению НАТО сыграли большую роль в кризисе на Украине

По словам Лицзяня, Пекин всегда считал, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счёт безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена путём расширения военных блоков.

Как сообщалось, Китай стал одной из стран, которая не стала осуждать проведение Москвой "Операции Z" по денацификации Украины. Там высказались за необходимость строить европейскую безопасность вместе с Россией, а не против неё. И заявили о негативных последствиях расширения НАТО на восток. Позже представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал Вашингтон задуматься о том, кто на самом деле виноват в обострении ситуации на Украине. Пекин также выступил против отключения России от SWIFT и не присоединился к другим санкциям в адрес Москвы.