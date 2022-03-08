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8 марта, 12:31

Силуанов: 455 млрд рублей будет выделено на выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет

Министр финансов отметил, что мера начнёт действовать с 1 апреля, а выплаты семьи получат в мае с учётом комплексной оценки нуждаемости.

Из бюджета России будет выделено 455 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми от восьми до 16 лет. Об этом заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"В соответствии с поручением президента [России Владимира Путина] дополнительные расходы бюджетной системы на предоставление выплат семьям с детьми от восьми до 16 лет составят 455 млрд рублей", — сказал он.

Мера начнёт действовать с 1 апреля, а выплаты семьи получат в мае с учётом комплексной оценки нуждаемости, отметил министр.

Котяков: Пособия на детей от 8 до 16 лет получат родители более чем пяти миллионов ребят

Котяков: Пособия на детей от 8 до 16 лет получат родители более чем пяти миллионов ребят

Напомним, президент Владимир Путин поручил установить в России выплаты на детей от восьми до шестнадцати лет включительно, которые воспитываются в семьях с невысокими доходами. Также глава государства напомнил, что сегодня в стране уже предусмотрен ряд льгот для родителей.

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Pexels

Светлана Оперук

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