Силуанов: 455 млрд рублей будет выделено на выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет
Министр финансов отметил, что мера начнёт действовать с 1 апреля, а выплаты семьи получат в мае с учётом комплексной оценки нуждаемости.
Из бюджета России будет выделено 455 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми от восьми до 16 лет. Об этом заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"В соответствии с поручением президента [России Владимира Путина] дополнительные расходы бюджетной системы на предоставление выплат семьям с детьми от восьми до 16 лет составят 455 млрд рублей", — сказал он.
Мера начнёт действовать с 1 апреля, а выплаты семьи получат в мае с учётом комплексной оценки нуждаемости, отметил министр.
Напомним, президент Владимир Путин поручил установить в России выплаты на детей от восьми до шестнадцати лет включительно, которые воспитываются в семьях с невысокими доходами. Также глава государства напомнил, что сегодня в стране уже предусмотрен ряд льгот для родителей.
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