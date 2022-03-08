Силуанов: 455 млрд рублей будет выделено на выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет

Из бюджета России будет выделено 455 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми от восьми до 16 лет. Об этом заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"В соответствии с поручением президента [России Владимира Путина] дополнительные расходы бюджетной системы на предоставление выплат семьям с детьми от восьми до 16 лет составят 455 млрд рублей", — сказал он.

Мера начнёт действовать с 1 апреля, а выплаты семьи получат в мае с учётом комплексной оценки нуждаемости, отметил министр.