НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 марта, 11:30

Котяков: Пособия на детей от 8 до 16 лет получат родители более чем пяти миллионов ребят

Мера поддержки начнёт действовать с 1 апреля, а заявления будут приниматься с 1 мая. В связи с этим если семья получит выплату в мае, то она придёт сразу за два месяца, уточнил министр.

Новые выплаты на детей от восьми до шестнадцати лет в семьях с низкими доходами получат родители более чем пяти миллионов несовершеннолетних. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Новое пособие позволит поддержать семьи, в которых растут более пяти миллионов детей в возрасте от восьми до шестнадцати лет включительно", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам министра, мера поддержки начнёт действовать с 1 апреля, а заявления будут приниматься с 1 мая. В связи с этим если семья получит выплату в мае, то пособия придут сразу за два месяца — за апрель и за май.

Котяков: Выплата на детей от 8 до 16 лет составит от 6 до 12 тысяч рублей

Котяков: Выплата на детей от 8 до 16 лет составит от 6 до 12 тысяч рублей

Напомним, президент Владимир Путин поручил установить в России выплаты на детей от восьми до шестнадцати лет включительно, которые воспитываются в семьях с невысокими доходами. Также глава государства напомнил, что сегодня в стране уже предусмотрен ряд льгот для родителей.

Обложка ©

Pexels

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1