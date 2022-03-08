Котяков: Пособия на детей от 8 до 16 лет получат родители более чем пяти миллионов ребят

Новые выплаты на детей от восьми до шестнадцати лет в семьях с низкими доходами получат родители более чем пяти миллионов несовершеннолетних. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Новое пособие позволит поддержать семьи, в которых растут более пяти миллионов детей в возрасте от восьми до шестнадцати лет включительно", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам министра, мера поддержки начнёт действовать с 1 апреля, а заявления будут приниматься с 1 мая. В связи с этим если семья получит выплату в мае, то пособия придут сразу за два месяца — за апрель и за май.