Котяков: Пособия на детей от 8 до 16 лет получат родители более чем пяти миллионов ребят
Мера поддержки начнёт действовать с 1 апреля, а заявления будут приниматься с 1 мая. В связи с этим если семья получит выплату в мае, то она придёт сразу за два месяца, уточнил министр.
Новые выплаты на детей от восьми до шестнадцати лет в семьях с низкими доходами получат родители более чем пяти миллионов несовершеннолетних. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
"Новое пособие позволит поддержать семьи, в которых растут более пяти миллионов детей в возрасте от восьми до шестнадцати лет включительно", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам министра, мера поддержки начнёт действовать с 1 апреля, а заявления будут приниматься с 1 мая. В связи с этим если семья получит выплату в мае, то пособия придут сразу за два месяца — за апрель и за май.
Напомним, президент Владимир Путин поручил установить в России выплаты на детей от восьми до шестнадцати лет включительно, которые воспитываются в семьях с невысокими доходами. Также глава государства напомнил, что сегодня в стране уже предусмотрен ряд льгот для родителей.
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