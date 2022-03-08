Зеленский упрекнул Красный Крест за запрет использования его эмблемы

По словам украинского лидера, это говорит о том, что "некоторые очень влиятельные люди" решили "поставить крест на украинцах". Однако он отметил, что не допустит этого.

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Международный комитет Красного Креста за запрет использования их эмблемы на гуманитарном транспорте.

"Мне сказали, что Красный Крест запрещает нам использовать эмблему на машинах, которые выполняют гуманитарные миссии. Запрещает, как будто это их собственность. И это показательно", — сказал он.

По словам Зеленского, это говорит о том, что "некоторые очень влиятельные люди" решили "поставить крест на украинцах". Однако он отметил, что не допустит этого.

А ранее Зеленский заявил, что "охладел" к вопросу о вступлении Украины в НАТО. По словам украинского лидера, альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией, поэтому не спешит принимать Незалежную в свои ряды.