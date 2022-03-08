Росгвардейцы поздравили с 8 Марта московских врачей

Росгвардейцы поздравляют медперсонал Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева с 8 Марта. Видео © Telegram / UnitedRUS

Женская часть медперсонала Национального медицинского исследовательского Центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева получила поздравления с 8 Марта от сотрудников и военнослужащих ГУ Росгвардии по Москве. Как сообщила пресс-служба ведомства, росгвардейцы побывали в отделении переливания крови, это уже стало доброй традицией.

"Спасибо вам за то, что вы делаете — спасаете жизни. Благодаря вашему нелёгкому труду многие люди могут жить полноценной жизнью. Пусть и ваша жизнь будет наполнена положительными эмоциями. Крепкого здоровья вам и вашим близким", — пожелал дамам старший сержант полиции, сотрудник вневедомственной охраны столичного ГУ Росгвардии Алексей Аброськин.