Си Цзиньпин назвал антироссийские санкции "новым бременем" для мировой экономики
Си Цзиньпин. Фото © Kremlin.ru
По словам председателя КНР, в частности, рестрикции повлияют на стабильность глобальных финансов, энергоресурсов, а также транспорта и цепочек поставок, что невыгодно всем странам в мире.
Антироссийские санкции, введённые странами Запада из-за ситуации на Украине, по сути, станут новым бременем для и так уже пострадавшей от пандемии коронавируса мировой экономики. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
По его словам, в частности, рестрикции повлияют на стабильность глобальных финансов, энергоресурсов, а также транспорта и цепочек поставок, что невыгодно всем странам в мире.
"Мы должны прикладывать совместные усилия, чтобы уменьшить негативное влияние кризиса", — передаёт слова лидера Поднебесной телеканал CCTV.
Как сообщалось, Китай стал одной из стран, которая не стала осуждать проведение Москвой "Операции Z" по денацификации Украины. Там высказались за необходимость строить европейскую безопасность вместе с Россией, а не против неё и заявили о негативных последствиях расширения НАТО на восток. Позже представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал Вашингтон задуматься о том, кто на самом деле виноват в обострении ситуации на Украине. Пекин также выступал против отключения России от SWIFT и не присоединился к другим санкциям в адрес Москвы. Кроме того, глава МИД КНР Ван И заявил о необходимости холодной головы при решении кризиса на Украине.