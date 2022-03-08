Си Цзиньпин назвал антироссийские санкции "новым бременем" для мировой экономики

По словам председателя КНР, в частности, рестрикции повлияют на стабильность глобальных финансов, энергоресурсов, а также транспорта и цепочек поставок, что невыгодно всем странам в мире.

Антироссийские санкции, введённые странами Запада из-за ситуации на Украине, по сути, станут новым бременем для и так уже пострадавшей от пандемии коронавируса мировой экономики. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

По его словам, в частности, рестрикции повлияют на стабильность глобальных финансов, энергоресурсов, а также транспорта и цепочек поставок, что невыгодно всем странам в мире.