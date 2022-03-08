Шведский защитник Дагерстоль покинул расположение "Химок"
Игроком подмосковного клуба он стал год назад, перейдя из клуба "Норрчёпинг".
Шведский защитник "Химок" Филип Дагерстоль покинул расположение клуба. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор подмосковной команды Владимир Габулов.
"Филип Дагерстоль покинул расположение клуба и уехал из России. В клубе дали ему несколько выходных в связи с переживаниями игрока", — заявил Габулов.
Отметим, что Дагерстоль стал игроком "Химок" в январе прошлого года. За подмосковный клуб он провёл 27 матчей, однако не отметился результативными действиями.
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