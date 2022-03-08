Шведский защитник Дагерстоль покинул расположение "Химок"

"Филип Дагерстоль покинул расположение клуба и уехал из России. В клубе дали ему несколько выходных в связи с переживаниями игрока", — заявил Габулов.

Отметим, что Дагерстоль стал игроком "Химок" в январе прошлого года. За подмосковный клуб он провёл 27 матчей, однако не отметился результативными действиями.