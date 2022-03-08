"Барселона" может приобрести защитника "Зенита" Дугласа Сантоса
За петербуржцев он выступает с 2019 года, проведя за это время 99 матчей.
Защитник "Зенита" Дуглас Сантос попал в сферу интересов "Барселоны", сообщает Sport.es.
По данным издания, каталонцы также интересуются защитником "Валенсии" Хосе Гайя и игроком "Бенфики" Алексом Гримальдо. Добавим, что Дуглас Сантос стал игроком "Зенита" в 2019 году, проведя за это время 99 матчей.
Ранее Лайф сообщал, что ФИФА разрешила легионерам российских команд переходить до конца текущего сезона в иностранные клубы на фоне ситуации на Украине. При этом после 30 июня они будут обязаны вернуться обратно в расположение российских команд.
ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов