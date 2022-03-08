"Барселона" может приобрести защитника "Зенита" Дугласа Сантоса

По данным издания, каталонцы также интересуются защитником "Валенсии" Хосе Гайя и игроком "Бенфики" Алексом Гримальдо. Добавим, что Дуглас Сантос стал игроком "Зенита" в 2019 году, проведя за это время 99 матчей.

Ранее Лайф сообщал, что ФИФА разрешила легионерам российских команд переходить до конца текущего сезона в иностранные клубы на фоне ситуации на Украине. При этом после 30 июня они будут обязаны вернуться обратно в расположение российских команд.