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8 марта, 11:43

"Барселона" может приобрести защитника "Зенита" Дугласа Сантоса

За петербуржцев он выступает с 2019 года, проведя за это время 99 матчей.

Защитник "Зенита" Дуглас Сантос попал в сферу интересов "Барселоны", сообщает Sport.es.

По данным издания, каталонцы также интересуются защитником "Валенсии" Хосе Гайя и игроком "Бенфики" Алексом Гримальдо. Добавим, что Дуглас Сантос стал игроком "Зенита" в 2019 году, проведя за это время 99 матчей.

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ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Шамиль Гаджиев

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