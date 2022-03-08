Советник офиса Зеленского Подоляк назвал условия для отказа Украины от НАТО
При этом он заметил, что Киев не воспринимает никакие ультиматумы Москвы как таковые и заявил о готовности вести конструктивный диалог по ключевым пунктам.
Михаил Подоляк. Обложка © Офис президента Украины
Киев может начать обсуждение отказа от вступления в НАТО при условии предоставления гарантий безопасности. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Мы защищаем нашу национальную государственность, наши национальные права. И должны получить чёткий и конкретный, юридически обязывающий набор гарантий нашей безопасности в условиях, когда НАТО открыто говорит, что приёма Украины не будет", — приводит его слова издание "Страна.ua".
Подоляк также заметил, что лидер Незалежной Владимир Зеленский не боится говорить с российской стороной о любых политических вопросах, а украинская сторона готова к конструктивным переговорам по ключевым пунктам. При этом он добавил, что Киев не воспринимает никакие ультиматумы Москвы как таковые.
Ранее в интервью американскому телеканалу ABC Владимир Зеленский признался, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО. По его словам, альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией, поэтому не спешит принимать Незалежную в свои ряды. Также украинский лидер согласился обсуждать с Россией вопрос признания Крыма, ДНР и ЛНР. При этом он заметил, что важным моментом для этого будет то, как на этих территориях будут продолжать жить люди.