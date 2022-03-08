Политолог Кошкин объяснил, почему Зеленский "охладел" к идее вступления Украины в НАТО

Эксперт отметил, что риторика лидера Незалежной почти не отличается от позиции его предшественника Петра Порошенко. Они оба, по его словам, мечтают о том, чтобы кто-то всегда решал за них проблемы.

Президентом Украины Владимиром Зеленским сейчас движет отчаяние, связанное с тем, что в момент наступившего кризиса он не нашёл той помощи от Запада, на которую изначально рассчитывал. Об этом в беседе с Лайфом рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, комментируя слова лидера Незалежной о том, что он "охладел" к вопросу членства страны в НАТО.

"Зеленский неоднократно уже по этому поводу высказывался и осмысливал, что никакой перспективы войти в НАТО нет. Это сильно его расстроило, потому что он был уверен, что проблемы юго-востока Украины возьмут на себя государства НАТО, когда страна войдёт в альянс", — отметил политолог.

Специалист пояснил, что риторика Зеленского практически не отличается от позиции его предшественника Петра Порошенко. Они оба, как подчеркнул Кошкин, хотят, чтобы кто-то решал за них различные проблемы на Украине, а также выделял постоянно деньги.

"Зеленский расстраиваться начал, когда [президент США Джо] Байден в первый раз сказал, что США не будут воевать за Украину. Вот с этого момента он начал очень серьёзно расстраиваться. Он подумал ещё, может, Европа, но Европа тоже в лице [генсека НАТО Йенса] Столтенберга дала понять, что никто не будет воевать на территории Украины", — заключил собеседник.

А ранее Зеленский назвал страны Запада ответственными за гибель людей на Украине. По словам лидера Незалежной, на протяжении 13 дней Киев слышит обещания, что "вот-вот будет помощь". В частности, речь идёт о поставке боевых самолётов или закрытии воздушного пространства над Незалежной.