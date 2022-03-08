Вице-премьер Украины Верещук заявила о начале работы гумкоридора Мариуполь – Запорожье
Она также отметила, что в город направлен гуманитарный груз. Об этом она сообщила в своём видеообращении в соцсетях.
На отрезке Мариуполь – Запорожье заработал гуманитарный коридор. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
"Гуманитарный коридор заработал на отрезке Мариуполь – Запорожье", — сказала Верещук в своём видеообращении в "Инстаграме"
Кроме того, она отметила, что в город направлен гуманитарный груз.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что гумкоридоры открыты из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. Режим тишины в этих регионах вводится с 10:00 по московскому времени. Такая мера необходима для эвакуации мирных граждан.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Yuliia Ovsyannikova / Ukrinform / Future Publishing