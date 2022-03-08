Вице-премьер Украины Верещук заявила о начале работы гумкоридора Мариуполь – Запорожье

Она также отметила, что в город направлен гуманитарный груз. Об этом она сообщила в своём видеообращении в соцсетях.

На отрезке Мариуполь – Запорожье заработал гуманитарный коридор. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

"Гуманитарный коридор заработал на отрезке Мариуполь – Запорожье", — сказала Верещук в своём видеообращении в "Инстаграме"

Кроме того, она отметила, что в город направлен гуманитарный груз.