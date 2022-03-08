МЧС России доставило в Донбасс и на Украину порядка 430 тонн гуманитарной помощи

Около десяти тонн из общего доставленного груза составляют продукты питания, детской гигиены, одежда, бытовая техника и мебель для онкобольных детей.

МЧС России доставило на территорию Донбасса и Украины порядка 430 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"8 марта из Ростовской области в Донецкую и Луганскую народные республики прибыли колонны Донского спасательного центра МЧС России. 25 машин доставили 220 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса", — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что из Крыма в Каховку Херсонской области Украины ещё одна колонна МЧС России из десяти автомобилей доставила порядка 90 тонн груза. Также колонна из 14 грузовиков была отправлена в село Липцы Харьковской области из Белгорода, доставив 121 тонну гуманитарной помощи.

Порядка десяти тонн из общего доставленного груза составляют продукты питания, детской гигиены, одежда, бытовая техника и мебель для онкобольных детей, находящихся на лечении в Луганской республиканской детской туберкулёзной больнице.