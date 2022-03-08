МЧС России доставило в Донбасс и на Украину порядка 430 тонн гуманитарной помощи
Около десяти тонн из общего доставленного груза составляют продукты питания, детской гигиены, одежда, бытовая техника и мебель для онкобольных детей.
МЧС России доставило на территорию Донбасса и Украины порядка 430 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"8 марта из Ростовской области в Донецкую и Луганскую народные республики прибыли колонны Донского спасательного центра МЧС России. 25 машин доставили 220 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса", — сказал собеседник агентства.
Источник добавил, что из Крыма в Каховку Херсонской области Украины ещё одна колонна МЧС России из десяти автомобилей доставила порядка 90 тонн груза. Также колонна из 14 грузовиков была отправлена в село Липцы Харьковской области из Белгорода, доставив 121 тонну гуманитарной помощи.
Порядка десяти тонн из общего доставленного груза составляют продукты питания, детской гигиены, одежда, бытовая техника и мебель для онкобольных детей, находящихся на лечении в Луганской республиканской детской туберкулёзной больнице.
Ранее Лайф писал, что британская писательница Джоан Роулинг пожертвует до миллиона фунтов украинским детям в детдомах. Благотворительный фонд Lumos собирает средства на оказание помощи сиротам на Украине, на обеспечение их едой, а также гигиеническими и медицинскими наборами.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.