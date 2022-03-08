Профессор Межевич: Санкции — возможность для РФ стать независимой от западных товаров

Россия должна использовать экономические санкции со стороны Запада как время возможностей и решить проблемы, которые мы откладывали много лет, считает президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПбГЭУ, доктор экономических наук Николай Межевич.

"Сегодня, гуляя по Москве или по Петербургу, можно наткнуться на канализационный люк производства Германии. Неужели это такое сложное технологическое устройство, которое надо везти из Германии?" — передаёт его слова газета "Петербургский дневник".

По словам Межевича, "мы долгое время жили по инерции" и покупали вещи за рубежом, вместо того чтобы производить свой продукт. И "времена, когда достаточно было продать газ, а всё остальное купить, прошли", поэтому необходимо избавиться от зависимости по наиболее критичным направлениям, отметил он.

"Прежде всего это лекарства, электроника, те направления, по которым не может помочь дружественный нам Китай. Надо закрывать направления зависимости от западных, прежде всего евроатлантических технологий, лишать их рынка и формировать свой", — пояснил эксперт.

Межевич отметил, что однажды Россия сумела поставить на поток широкофюзеляжное авиастроение, "потом мы этот навык утратили, ну а теперь его надо возвращать".

"Где-то в архивах лежат чертежи, схемы, технологические стандарты. Нам легче, чем нашим предкам после войны, когда надо было и плуг на себе тащить, и разрабатывать атомную бомбу, чтобы спастись от американских империалистов", — заявил он.

Экономист добавил, что России поможет "тотальная конфискация западного капитала, а также тотальная конфискация собственности у тех граждан, которые призывают к поражению нашей страны в текущей спецоперации".