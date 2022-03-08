В Москве туристическая полиция вручила женщинам цветы по случаю 8 Марта
Правоохранители вышли на улицы города не только следить за порядком, но и поздравить прекрасных дам с началом весны и Международным женским днём.
В преддверии 8 Марта сотрудники столичной туристической полиции вышли на улицы города с охапками тюльпанов. Стражи порядка подходили к горожанкам и поздравляли их с наступающим Международным женским днём, вручая цветы. Кадры появились в телеграм-каналах. Так, к одной из дам полицейские подошли, когда она ждала транспорт на остановке. Девушка, услышав тёплые слова, разулыбалась.
"Счастья, здоровья! Ура! Хорошего вам дня! Всего доброго!"
Туристическая полиция в Москве поздравляет девушку с 8 Марта. Видео © Telegram / opernn
"Счастья, здоровья, добра, всего вам доброго!" — пожелали служащие специального полка полиции пожилой женщине, которую остановили на Тверской улице, чтобы поздравить.
В Москве сотрудники турполиции поздравляют женщину с 8 Марта. Видео © Telegram / BorodaV
Ранее мы писали, что с Международным женским днём врачей в столице поздравили росгвардейцы. По доброй традиции они побывали в отделении переливания крови и с цветами поздравили женщин-медиков с праздником. Дамам в белых халатах пожелали весеннего настроения и крепкого здоровья.
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Telegram / opernn