В Москве туристическая полиция вручила женщинам цветы по случаю 8 Марта

В преддверии 8 Марта сотрудники столичной туристической полиции вышли на улицы города с охапками тюльпанов. Стражи порядка подходили к горожанкам и поздравляли их с наступающим Международным женским днём, вручая цветы. Кадры появились в телеграм-каналах. Так, к одной из дам полицейские подошли, когда она ждала транспорт на остановке. Девушка, услышав тёплые слова, разулыбалась.

"Счастья, здоровья! Ура! Хорошего вам дня! Всего доброго!"

Туристическая полиция в Москве поздравляет девушку с 8 Марта. Видео © Telegram / opernn

"Счастья, здоровья, добра, всего вам доброго!" — пожелали служащие специального полка полиции пожилой женщине, которую остановили на Тверской улице, чтобы поздравить.

В Москве сотрудники турполиции поздравляют женщину с 8 Марта. Видео © Telegram / BorodaV