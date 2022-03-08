Тела четырёх рабочих найдены на складе на востоке Москвы
Предварительно, причиной трагедии стало неосторожное использование оборудования для отопления помещения. СК и прокуратура проводят проверки.
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Тела четырёх рабочих нашли на складе на востоке Москвы. Как сообщили в ГСУ СКР по Москве, начата доследственная проверка.
"Утром 8 марта 2022 года в бытовом помещении, расположенном на востоке Москвы, обнаружены тела четырёх рабочих, выполнявших строительные работы фасада здания, без внешних признаков насильственной смерти", — сказано в записи.
Предварительно, трагедия случилась в результате неосторожного использования оборудования для отопления помещения. Однако точные причины смерти установит экспертиза. Сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия, выясняя все обстоятельства и причины.
Прокуратура Москвы в телеграм-канале уточнила, что тела были найдены на территории склада на Семёновском Валу. Предварительно, мужчины 1984, 1998, 1999, 1976 года рождения проживали там же в строительной бытовке. Проводится проверка.
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