Тела четырёх рабочих найдены на складе на востоке Москвы

Тела четырёх рабочих нашли на складе на востоке Москвы. Как сообщили в ГСУ СКР по Москве, начата доследственная проверка.

"Утром 8 марта 2022 года в бытовом помещении, расположенном на востоке Москвы, обнаружены тела четырёх рабочих, выполнявших строительные работы фасада здания, без внешних признаков насильственной смерти", — сказано в записи.

Предварительно, трагедия случилась в результате неосторожного использования оборудования для отопления помещения. Однако точные причины смерти установит экспертиза. Сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия, выясняя все обстоятельства и причины.

Прокуратура Москвы в телеграм-канале уточнила, что тела были найдены на территории склада на Семёновском Валу. Предварительно, мужчины 1984, 1998, 1999, 1976 года рождения проживали там же в строительной бытовке. Проводится проверка.





