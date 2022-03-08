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8 марта, 11:47

Тела четырёх рабочих найдены на складе на востоке Москвы

Предварительно, причиной трагедии стало неосторожное использование оборудования для отопления помещения. СК и прокуратура проводят проверки.

<p>Обложка © <a href="https://moscow.sledcom.ru/news/item/1662323/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Москве</a></p>

Обложка © СУ СКР по Москве

Тела четырёх рабочих нашли на складе на востоке Москвы. Как сообщили в ГСУ СКР по Москве, начата доследственная проверка.

"Утром 8 марта 2022 года в бытовом помещении, расположенном на востоке Москвы, обнаружены тела четырёх рабочих, выполнявших строительные работы фасада здания, без внешних признаков насильственной смерти", — сказано в записи.

Предварительно, трагедия случилась в результате неосторожного использования оборудования для отопления помещения. Однако точные причины смерти установит экспертиза. Сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия, выясняя все обстоятельства и причины.

Прокуратура Москвы в телеграм-канале уточнила, что тела были найдены на территории склада на Семёновском Валу. Предварительно, мужчины 1984, 1998, 1999, 1976 года рождения проживали там же в строительной бытовке. Проводится проверка.

  • Фото © Прокуратура Москвы
    Фото © Прокуратура Москвы
  • Фото © Прокуратура Москвы
    Фото © Прокуратура Москвы
  • Фото © Прокуратура Москвы
    Фото © Прокуратура Москвы

Фото © Прокуратура Москвы

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Артур Лапсаков

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